أول تعليق من رونالدو على إنجازه التاريخي في الدوري السعودي

علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي على إنجازه التاريخي في الدوري السعودي، وإنجازه الشخصي على مستوى الأندية التي شارك بقميصها في أوروبا والسعودية.

وحقق رونالدو لقب هداف الدوري السعودي للموسم المنقضي برصيد 35 هدفًا، ونجح في كسر الرقم القياسي السابق المسجّل باسم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الاتحاد، صاحب أعلى معدل تهديف للاعب في تاريخ دوري المحترفين السعودي بـ34 هدفًا.

وأصبح كريستيانو رونالدو أول لاعب يفوز بجائزة هداف الدوري في 4 بلدان مختلفة، مع أندية مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، وريال مدريد بالدوري الإسباني، يوفنتوس بالدوري الإيطالي وأخيرًا مع النصر في دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال رونالدو في منشور عبر حسابه الشخصي بموقع إكس: " فخور بأن أصنع التاريخ، كأول هداف في 4 دول مختلفة ".

وأضاف النجم البرتغالي: " شكراً جزيلاً لجميع الأندية التي لعبت معها، وزملائي الذين ساعدوني على طول الطريق للوصول لهذا الرقم التاريخي ".