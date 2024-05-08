الحرملك تغني "تراثي ومعاصر" على المسرح المكشوف بدار الأوبرا

في إطار توجهات الثقافة المصرية الهادفة إلى نشر مختلف ألوان الفنون الجادة تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لفرقة الحرملك للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو الدكتورة مروة عبد المنعم وذلك في الثامنة والنصف مساء الجمعة 10 مايو على المسرح المكشوف.

يتضمن البرنامج باقة من أعمال الموسيقى العربية التراثية والمعاصرة بجانب مجموعة من المؤلفات الخاصة بالفرقة منها روائع شنودة، غلبان، أكدب عليك ، مستنياك ، سواح ، أنساك ، فوق النخل ، الموضات ، ع اللي جرى ، كنت فين وأنا فين ، وين ع رام الله ، فيروزيات ، ميدلي سعاد حسني و الجسمي .. أداء رضوى طارق ، مي عمرو ، سوزان عبد المنعم ، رحاب صالح ، بمصاحبة العازفين مروة عمرو "كمان" ، ماهينار محمود "قانون" ، رانيا الجنايني "عود" ، غدير جمال "كيبورد" ، ريهام زيدان "بيز جيتار" ، جينا نادر "طبلة" ، آلاء عامر "رق" ، أروى جمال "درامز وبركشن".

يذكر أن الحرملك للموسيقى والغناء تأسست عام 2017 من عازفات ومطربات محترفات بقيادة الدكتورة مروة عمرو عبد المنعم وتقدم ألوانا مختلفة من أعمال الموسيقى العربية التراثية والمعاصرة، قدمت الفرقة أولى حفلاتها ببيت السحيمي الأثري ومنذ ذلك الحين حظيت بإعجاب الجماهير من مختلف الشرائح العمرية.

نبذة عن مبنى دار الأوبرا

دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عام.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا