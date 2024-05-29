تداول أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2024 أثناء اللجان

تداولت مجموعات الغش الإلكتروني على تطبيق تليجرام أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2024 في مواد تخصصية يؤديها الطلاب اليوم الأربعاء.

وتداولت المجموعات أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بعد بدء اللجان بأقل من نصف ساعة مرفق معها الإجابة.

وتتبع غرفة العمليات المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية 2024 في وزارة التربية والتعليم الأوراق المتداولة للتوصل للطالب المتورط في نشرها أثناء انعقاد اللجان.

وبدأت امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023-2024، صباح اليوم الأربعاء، في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

وتستكمل أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التحريرية بعد الراحة أمس الثلاثاء، لليوم الرابع على التوالي.

وشدد القائمون على الامتحانات من إجراءات التفتيش على الطلاب قبل دخول لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024 للتأكد من عدم اصطحاب هاتف محمول أو أية أجهزة إلكترونية.

ووصلت أوراق امتحانات الدبلومات الفنية 2024 مختلف اللجان على مستوى الجمهورية، لليوم الثالث، في صناديق مؤمنة.

وتتابع غرفة العمليات المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية 2024 في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وصول أوراق الامتحانات إلى اللجان في جميع أنحاء الجمهورية.

إجراءات حازمة لمنع الغش في امتحانات الدبلومات الفنية

شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على تأمين لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التى تحتاج إلى زيادة تأمين، وتطبيق جميع الإجراءات المتعلقة بضبط لجان السير وإجراء التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتكليف أكثر من عضو لجنة إدارة من المشهود لهم بالكفاءة داخل لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ضرورة استخدام العصا الإلكترونية في امتحانات الدبلومات الفنية 2024 للكشف عن أجهزة المحمول والأجهزة الإلكترونية.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة منع اصطحاب المراقبين أو الطلاب الهواتف المحمولة داخل لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى رصد أي طالب يقوم بمحاولة غش إلكتروني في امتحانات الدبلومات الفنية 2024 واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على توافر أعضاء قانونيين لجميع لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024 على مستوى الجمهورية.

