نينتندو تعلن عن خليفة Switch قبل مارس 2025

تكشف نينتندو عن خليفة لجهاز Switch في وقت ما "خلال هذه السنة المالية" التي تنتهي في مارس 2025، حسبما كتب الرئيس شونتارو فوروكاوا في منشور على موقع X.

يختلف ذلك قليلاً عن التقارير التي تفيد بأنه سيتم الإعلان عن وحدة التحكم من الجيل التالي هذا العام، حيث يمكن أيضًا سيتم الكشف عنها في وقت مبكر من عام 2025.

وأضافت الشركة أنها لن تنشر أي تفاصيل حول Switch 2 (أو أيًا كان اسمه) في حدث Nintendo Direct القادم في يونيو، لذلك لن نسمع أي شيء حتى النصف الثاني من عام 2024 على الأقل.

وكتب فوروكاوا: "لقد مر أكثر من تسع سنوات منذ أن أعلنا عن وجود Nintendo Switch في مارس 2015". "سنعقد Nintendo Direct في شهر يونيو المقبل فيما يتعلق بتشكيلة برامج Nintendo Switch للنصف الأخير من عام 2024، ولكن يرجى العلم أنه لن يكون هناك أي ذكر لخليفة Nintendo Switch خلال هذا العرض التقديمي."



أسقطت نينتندو Nintendo أيضًا تقرير أرباحها الذي يحتوي على أخبار جيدة وسيئة. وكانت الشركة قد عززت بالفعل توقعات مبيعات Switch للعام المالي الماضي إلى 15.5 مليون وحدة، لكنها تجاوزت هذا الرقم ببيع 15.7 مليون وحدة للعام بأكمله المنتهي في مارس 2024. بينما انخفض مقارنة بالعام السابق (17.97 مليون وحدة)، لقد ساعدت Nintendo على زيادة المبيعات والأرباح التشغيلية بنسبة 4.4 و 4.9 بالمائة على التوالي على أساس سنوي.

لن تكون الأمور وردية جدًا في السنة المالية 2025، حيث تتوقع الشركة أن تنخفض مبيعات Switch إلى 13.5 مليون وحدة للسنة المنتهية في مارس 2025. وسيؤدي ذلك إلى انخفاض بنسبة 19.3% و24.4% في صافي المبيعات والتشغيل. الربح على التوالي.



لقد قامت نينتندو Nintendo بعمل جيد في الحفاظ على مبيعات Switch، مع الأخذ في الاعتبار أن وحدة التحكم قد تم طرحها للبيع منذ أكثر من سبع سنوات. وقد ساعد ذلك إلى حد كبير في العام الماضي الألعاب بما في ذلك الألعاب الأكثر مبيعًا The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom وSuper Mario Bros. Wonder.

الآن بعد أن أعطت Nintendo إطارًا زمنيًا لإطلاق وحدة التحكم الجديدة، ومع ذلك، فإن الاهتمام بشراء جهاز Switch الحالي لا بد أن يتضاءل. لا شك أن الشركة تأمل في أن تساعد العديد من الألعاب القادمة، بما في ذلك Paper Mario (23 مايو) وLuigi's Mansion 2 (27 يونيو)، في مبيعات العصير.