الأربعاء 12 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

قبل عيد الأضحى..أسعار الأضاحي 2024 بالأسواق ومزارع الماشية

بوابة الوفد الإلكترونية

تشهد أسواق الماشية رواجا كبيرا تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى، وبحسب شعبة القصابين فإنّ أسعار الأضاحي 2024 ، شهدت حالة من الاستقرار النسبي مقارنة بالعام الماضي 2023 ولا توجد فروق في الأسعار بسبب تراجع أسعار الأعلاف خلال العام الجاري.

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المقصد من الأضحية وآدابها للانتفاع بها بالشكل الأمثل

 

أسعار الأضاحي في منافذ وزارة الزراعة

- يسجل سعر كيلو لحم قائم خروف بلدي نحو 210 جنيهات

- وصل سعر كيلو اللحم القائم خروف برقي في منافذ وزارة الزراعة إلى 250 جنيها يبلغ سعر كيلو لحم قائم ماعز وجديان في الوزارة نحو 230 جينها

- حقق سعر كيلو اللحم القائم عجل بقري في المنافذ نحو 175 جنيها

- وجاء سعر كيلو لحم قائم عجل جاموسي يتراوح ما بين 150 و155 جنيها على حسب وزن الأضحية أسعار العجول البقر والجاموس في الأسواق

- سعر كيلو البقر الكبير القائم بـ175 جنيها.

- سعر الجاموس الصغير القائم بـ175 جنيها للكيلو.

- سعر الجاموس الكبير القائم بـ165 جنيها للكيلو.

- سعر البقري الصغير القائم بـ185 جنيها للكيلو.

سعر الخروف في مصر 2024

- يتراوح سعر كيلو الخروف البلدي بين 160 و220 جنيها.

- يتراوح سعر الخروف ما بين 6000 لـ10 آلاف جنيه.

- يأتي سعر كيلو الخروف البرقي قائم بين 190 و225 جنيها. أسعار الماشية البقري 2024

- سجلت سعر البقر اليوم الكبير في السن ما يقرب من 120 جنيها سعر كيلو اللحم البقري القائم.

- وتتراوح أسعار البقر اليوم الصغير بقائمة أسعار الأضاحي قبل عيد الأضحى 2024، ما يقرب من 140 حتى 150 جنيها

- فيما سجل أسعار اللحم البتلو نحو 250 جنيهًا للكيلو، ويعد من أغلى أنواع اللحوم من حيث السعر.

- وصل سعر العجول البقري القائم إلى 170 جنيهًا للكيلو.

- بلغ سعر العجول الجاموسي قائم نحو 160 جنيهًا للكيلو.

أماكن حجز الأضاحي 2024 في مختلف المحافظات

منافذ وزارة الزراعة في مختلف محافظات الجمهورية:

- مزارع وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ.

- منافذ وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية.

- منافذ مزرعة جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج.

- مزرعة مشتل كفر الحمام بمحافظة الشرقية.

- مشتل قها بمحافظة القليوبية.

- منافذ مزرعة البوصيلي بمحافظة البحيرة.

- منافذ مزرعة طامية بمحافظة الفيوم.

- منافذ مزرعة المطاعنة بمحافظة قنا.

- منافذ محطات البحوث في محافظة الإسماعيلية.

- منفذ العامرية بمحافظة الإسكندرية.

- منفذ المتراث بمحافظة الإسكندرية.

- منفذ الجمرك بمحافظة الإسكندرية.

- منفذ سخا بمزرعة سخا بمحافظة كفر الشيخ.

- منفذ أبورديس ومنفذ أبوزنيمة بسانت كاترين.

- منفذ أوسيم، والذي يقع بشارع أبوقرن بمركز أوسيم.

- منفذ القناطر بمحافظة القليوبية.

- منفذ ابني بيتك بالمنطقة الثانية.

- منفذ ابني بيتك بالمنطقة الرابع عشر. أماكن منافذ وزارة الزراعة بالقاهرة

منافذ وزارة الزراعة لحجز أضاحي عيد الأضحى 2024 بمحافظة القاهرة، جاءت كالتالي:

- منفذ الهرم، والذي يقع في شارع الهرم، بمحطة المطبعة.

- وحدة تقطيع مزرعة غطاطي، والتي تقع بكفر غطاطي.

- منفذ شبرا.

- منفذ جهاز التعبئة والإحصاء.

- منفذ ميدان لاظوغلي.

- منفذ وزارة العدل بالقاهرة.

- منفذ سوق العبور

- الحي المتميز بمنطقة 6 أكتوبر، والذي يقع في «سوق الجملة بأكتوبر».

- منفذ المعادي، والذي يقع بكورنيش النيل أمام مستشفى السلام.

- منفذ القاهرة، والذي يقع في «مايو 15».

- منفذ القناطر، في محافظة القليوبية.

الجريدة الورقية