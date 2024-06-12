قبل عيد الأضحى..أسعار الأضاحي 2024 بالأسواق ومزارع الماشية
تشهد أسواق الماشية رواجا كبيرا تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى، وبحسب شعبة القصابين فإنّ أسعار الأضاحي 2024 ، شهدت حالة من الاستقرار النسبي مقارنة بالعام الماضي 2023 ولا توجد فروق في الأسعار بسبب تراجع أسعار الأعلاف خلال العام الجاري.
أسعار الأضاحي في منافذ وزارة الزراعة
- يسجل سعر كيلو لحم قائم خروف بلدي نحو 210 جنيهات
- وصل سعر كيلو اللحم القائم خروف برقي في منافذ وزارة الزراعة إلى 250 جنيها يبلغ سعر كيلو لحم قائم ماعز وجديان في الوزارة نحو 230 جينها
- حقق سعر كيلو اللحم القائم عجل بقري في المنافذ نحو 175 جنيها
- وجاء سعر كيلو لحم قائم عجل جاموسي يتراوح ما بين 150 و155 جنيها على حسب وزن الأضحية أسعار العجول البقر والجاموس في الأسواق
- سعر كيلو البقر الكبير القائم بـ175 جنيها.
- سعر الجاموس الصغير القائم بـ175 جنيها للكيلو.
- سعر الجاموس الكبير القائم بـ165 جنيها للكيلو.
- سعر البقري الصغير القائم بـ185 جنيها للكيلو.
سعر الخروف في مصر 2024
- يتراوح سعر كيلو الخروف البلدي بين 160 و220 جنيها.
- يتراوح سعر الخروف ما بين 6000 لـ10 آلاف جنيه.
- يأتي سعر كيلو الخروف البرقي قائم بين 190 و225 جنيها. أسعار الماشية البقري 2024
- سجلت سعر البقر اليوم الكبير في السن ما يقرب من 120 جنيها سعر كيلو اللحم البقري القائم.
- وتتراوح أسعار البقر اليوم الصغير بقائمة أسعار الأضاحي قبل عيد الأضحى 2024، ما يقرب من 140 حتى 150 جنيها
- فيما سجل أسعار اللحم البتلو نحو 250 جنيهًا للكيلو، ويعد من أغلى أنواع اللحوم من حيث السعر.
- وصل سعر العجول البقري القائم إلى 170 جنيهًا للكيلو.
- بلغ سعر العجول الجاموسي قائم نحو 160 جنيهًا للكيلو.
أماكن حجز الأضاحي 2024 في مختلف المحافظات
منافذ وزارة الزراعة في مختلف محافظات الجمهورية:
- مزارع وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ.
- منافذ وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية.
- منافذ مزرعة جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج.
- مزرعة مشتل كفر الحمام بمحافظة الشرقية.
- مشتل قها بمحافظة القليوبية.
- منافذ مزرعة البوصيلي بمحافظة البحيرة.
- منافذ مزرعة طامية بمحافظة الفيوم.
- منافذ مزرعة المطاعنة بمحافظة قنا.
- منافذ محطات البحوث في محافظة الإسماعيلية.
- منفذ العامرية بمحافظة الإسكندرية.
- منفذ المتراث بمحافظة الإسكندرية.
- منفذ الجمرك بمحافظة الإسكندرية.
- منفذ سخا بمزرعة سخا بمحافظة كفر الشيخ.
- منفذ أبورديس ومنفذ أبوزنيمة بسانت كاترين.
- منفذ أوسيم، والذي يقع بشارع أبوقرن بمركز أوسيم.
- منفذ القناطر بمحافظة القليوبية.
- منفذ ابني بيتك بالمنطقة الثانية.
- منفذ ابني بيتك بالمنطقة الرابع عشر. أماكن منافذ وزارة الزراعة بالقاهرة
منافذ وزارة الزراعة لحجز أضاحي عيد الأضحى 2024 بمحافظة القاهرة، جاءت كالتالي:
- منفذ الهرم، والذي يقع في شارع الهرم، بمحطة المطبعة.
- وحدة تقطيع مزرعة غطاطي، والتي تقع بكفر غطاطي.
- منفذ شبرا.
- منفذ جهاز التعبئة والإحصاء.
- منفذ ميدان لاظوغلي.
- منفذ وزارة العدل بالقاهرة.
- منفذ سوق العبور
- الحي المتميز بمنطقة 6 أكتوبر، والذي يقع في «سوق الجملة بأكتوبر».
- منفذ المعادي، والذي يقع بكورنيش النيل أمام مستشفى السلام.
- منفذ القاهرة، والذي يقع في «مايو 15».
- منفذ القناطر، في محافظة القليوبية.