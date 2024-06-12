قبل عيد الأضحى..أسعار الأضاحي 2024 بالأسواق ومزارع الماشية

تشهد أسواق الماشية رواجا كبيرا تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى، وبحسب شعبة القصابين فإنّ أسعار الأضاحي 2024 ، شهدت حالة من الاستقرار النسبي مقارنة بالعام الماضي 2023 ولا توجد فروق في الأسعار بسبب تراجع أسعار الأعلاف خلال العام الجاري.

أسعار الأضاحي في منافذ وزارة الزراعة

- يسجل سعر كيلو لحم قائم خروف بلدي نحو 210 جنيهات

- وصل سعر كيلو اللحم القائم خروف برقي في منافذ وزارة الزراعة إلى 250 جنيها يبلغ سعر كيلو لحم قائم ماعز وجديان في الوزارة نحو 230 جينها

- حقق سعر كيلو اللحم القائم عجل بقري في المنافذ نحو 175 جنيها

- وجاء سعر كيلو لحم قائم عجل جاموسي يتراوح ما بين 150 و155 جنيها على حسب وزن الأضحية أسعار العجول البقر والجاموس في الأسواق

- سعر كيلو البقر الكبير القائم بـ175 جنيها.

- سعر الجاموس الصغير القائم بـ175 جنيها للكيلو.

- سعر الجاموس الكبير القائم بـ165 جنيها للكيلو.

- سعر البقري الصغير القائم بـ185 جنيها للكيلو.

سعر الخروف في مصر 2024

- يتراوح سعر كيلو الخروف البلدي بين 160 و220 جنيها.

- يتراوح سعر الخروف ما بين 6000 لـ10 آلاف جنيه.

- يأتي سعر كيلو الخروف البرقي قائم بين 190 و225 جنيها. أسعار الماشية البقري 2024

- سجلت سعر البقر اليوم الكبير في السن ما يقرب من 120 جنيها سعر كيلو اللحم البقري القائم.

- وتتراوح أسعار البقر اليوم الصغير بقائمة أسعار الأضاحي قبل عيد الأضحى 2024، ما يقرب من 140 حتى 150 جنيها

- فيما سجل أسعار اللحم البتلو نحو 250 جنيهًا للكيلو، ويعد من أغلى أنواع اللحوم من حيث السعر.

- وصل سعر العجول البقري القائم إلى 170 جنيهًا للكيلو.

- بلغ سعر العجول الجاموسي قائم نحو 160 جنيهًا للكيلو.

أماكن حجز الأضاحي 2024 في مختلف المحافظات

منافذ وزارة الزراعة في مختلف محافظات الجمهورية:

- مزارع وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ.

- منافذ وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية.

- منافذ مزرعة جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج.

- مزرعة مشتل كفر الحمام بمحافظة الشرقية.

- مشتل قها بمحافظة القليوبية.

- منافذ مزرعة البوصيلي بمحافظة البحيرة.

- منافذ مزرعة طامية بمحافظة الفيوم.

- منافذ مزرعة المطاعنة بمحافظة قنا.

- منافذ محطات البحوث في محافظة الإسماعيلية.

- منفذ العامرية بمحافظة الإسكندرية.

- منفذ المتراث بمحافظة الإسكندرية.

- منفذ الجمرك بمحافظة الإسكندرية.

- منفذ سخا بمزرعة سخا بمحافظة كفر الشيخ.

- منفذ أبورديس ومنفذ أبوزنيمة بسانت كاترين.

- منفذ أوسيم، والذي يقع بشارع أبوقرن بمركز أوسيم.

- منفذ القناطر بمحافظة القليوبية.

- منفذ ابني بيتك بالمنطقة الثانية.

- منفذ ابني بيتك بالمنطقة الرابع عشر. أماكن منافذ وزارة الزراعة بالقاهرة

منافذ وزارة الزراعة لحجز أضاحي عيد الأضحى 2024 بمحافظة القاهرة، جاءت كالتالي:

- منفذ الهرم، والذي يقع في شارع الهرم، بمحطة المطبعة.

- وحدة تقطيع مزرعة غطاطي، والتي تقع بكفر غطاطي.

- منفذ شبرا.

- منفذ جهاز التعبئة والإحصاء.

- منفذ ميدان لاظوغلي.

- منفذ وزارة العدل بالقاهرة.

- منفذ سوق العبور

- الحي المتميز بمنطقة 6 أكتوبر، والذي يقع في «سوق الجملة بأكتوبر».

- منفذ المعادي، والذي يقع بكورنيش النيل أمام مستشفى السلام.

- منفذ القاهرة، والذي يقع في «مايو 15».

- منفذ القناطر، في محافظة القليوبية.