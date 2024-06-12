موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024.. هل هناك زيادة جديدة؟

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024.. مع اقتراب عيد الضحى المبارك يتصدر اهتمامات أكثر من 11 مليون مواطن مستحق للمعاش، الموعد الرسمي صرف معاشات شهر يوليو 2024، وحقيقة وجود زيادة جديدة للمعاش.

معاشات شهر يوليو 2024

معاشات شهر يوليو 2024.. ويبدأ صرف المعاش يوم 1 يوليو 2024، ويستمر صرف المعاشات لأكثر من 11 مليون مواطن في الدولة، عبر ماكينات الصرف الآلي ATM في جميع أنحاء محافظات مصر، فضلاً عن المحافظ الإلكترونية ونقاط شركة فوري، ومكاتب البريد المصري.

حقيقة وجود زيادة في المعاش

وفي سياق آخر ينص قانون التأمينات الاجتماعية على أن زيادة المعاشات تكون في الأول من شهر يوليو من كل عام، على أن تكون بحد أقصى 15%، وهو ما لم يحدث بنص القانون، حيث أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرر في شهر مارس الماضي صرف 15% زيادة المعاشات بتكلفة إجمالية، بلغت 74 مليار جنيه.

رفع الحد الأدنى للمعاش

وفي وقت سابق تم رفع الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1300 جنيه بدلاً من 1105 في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080جنيه بدلاً من 8720 جنيهاً، كما إنه تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه.

صرف مرتبات يونيو 2024

وعن المرتبات.. فقد تقرر تبكير صرف مرتبات يونيو 2024 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بمناسبة إغلاق السنة المالية للعام الجاري وعيد الأضحى المبارك، ليبدأ صرف المرتبات من اليوم الأحد 9 يونيو 2024، وتستمر حتى الخميس 13 يونيو.