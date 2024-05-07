هدافو مواجهات الأهلي والاتحاد السكندري.. حسام حسن والديبة

يلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع لبطولة الدوري الممتاز على ستاد القاهرة.





هدافو مواجهات الأهلي والاتحاد:



هدافو الأهلي أمام الاتحاد حسام حسن برصيد أحد عشرة هدفاً، أحمد مكاوي سبعة أهداف، محمد أبو تريكة ستة أهداف، وكل من وجيه مصطفى ومحمدين وأيمن شوقي خمسة أهداف.

أما هدافو الاتحاد أمام الأهلي، محمد دياب العطار الديبة ثمانية أهداف، وسعد راشد برصيد خمسة أهداف، ورفاعي سرور وعبد الفتاح الجارم برصيد 4 أهداف لكل منهم.



موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري:



تنطلق المباراة بين الأهلي والاتحاد السكندري في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة بتوقيت الإمارات باستاد القاهرة.

خاض الفريقان 124 في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام منذ بدايته موسم 1948-1949، فاز الأهلي في 83 مباراة، وفاز الاتحاد في 16مباراة، وتعادل الفريقان في 25 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 214 هدفاً وتلقت شباكه 74 هدفاً.

