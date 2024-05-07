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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ضياء السيد: أتمنى فوز الأهلي على الاتحاد السكندري

الأهلي
الأهلي

يرغب ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، في أن يحقق الأهلي الفوز اليوم أمام نظيره الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

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وتحدث السيد في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "الاتحاد يمتلك عناصر مُقلقة ومميزة، فهم يؤدون بشكل جيد للغاية، عندهم مهاجم قوي وهداف الدوري".
وتابع: "مباراة الاتحاد لن تكون سهلة، وستظهر الندية بشكل كبير".
وتابع: "أرغب في يحقق الأهلي الفوز، الاتحاد أعيدت له الثقة بعد الفوز على البلدية، والأهلي مضغوط واللاعبون يعرفون قيمة هذا اللقاء".
ومن المقرر أن تنطلق مواجهة الأهلي أمام الاتحاد السكندري في تمام السابعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.
كما ستُنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس"، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة خلال المواسم الماضية.

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