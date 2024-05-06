الإثنين 06 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد صلاح: جوميز ضحى بمباراة سموحة من أجل نهائي الكونفدرالية

جوزيه جوميز
جوزيه جوميز

انتقد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق قيادة جوزيه جوميز لمباراة سموحة في الدوري.

إقرأ أيضًا..

txt

جهاد جريشة: سموحة يستحق ركلة جزاء أمام الزمالك والبنا مستواه متراجع

وتعرض فريق الزمالك للخسارة أمام سموحة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد باستاد برج العرب، في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 24 نقطة يحتل بهم المركز الثاني عشر، في حين رفع سموحة رصيده إلى 31 نقطة يحتل بهم المركز السادس.

وقال محمد صلاح  في تصريحات عبر برنامج"الريمونتادا" مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية "المحور": " جوميز كان عايز يخسر مباراة سموحة بعد البداية بهذا التشكيل".

وأكمل: "جوميز "بيخلص" على لاعيبة بسبب أسلوبه في التدوير خلال المباريات".

وأردف: "مدرب الزمالك لم يحضر لمباراة سموحة جيدًا، وجوميز ضحى باللقاء من أجل نهائي الكونفدرالية".

وأكمل: "أتوقع أن يقدم الزمالك مباراة قوية أمام نهضة بركان في مباراة الذهاب، بغض النظر عن لقاء أمس أمام سموحة والأداء السئ الذي ظهر به الفريق".

مواد متعلقة

مهاب ياسر: هذه رسائل جوميز للاعبى الزمالك

أمير عزمي مجاهد: جوزيه جوميز لديه خبرات كبيرة مع الأندية العربية

جوميز يدرس دخول الزمالك في معسكر مغلق

جوزيه جوميز يقرر: مران الزمالك على فترتين غدا

جوميز يرصد بنفسه أخطاء لاعبى الزمالك

فيريرا يوجه رسالة خاصة لمدرب الزمالك الجديد

وكيل جوزيه جوميز يكشف كواليس مفاوضات الزمالك وسبب رفضه الأهلي في 2018

وكيل جوميز يكشف دور فيريرا في قبول مهمة التدريب بالزمالك
الجريدة الورقية