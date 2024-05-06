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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جهاد جريشة: سموحة يستحق ركلة جزاء أمام الزمالك والبنا مستواه متراجع

جهاد جريشة
جهاد جريشة

قال جهاد جريشة الحكم الدولي السابق أن محمود البنا أحد أفضل الحكام فى مصر، ولكن منذ موسم أو موسميين متراجع، ولم يكن فى افضل حالاته فى مباراة الزمالك وسموحة فى مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وقال جهاد جريشة فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" طرد حسام حسن غير صحيح واللاعب يستحق ركلة جزاء .

وأضاف:" أنا حزين بسبب محمود البنا لأنه حكم كبير والآن هو فى مستوي غير مستواه ،وحسام حسن تعرض للشد من مدافع الزمالك .

وأكمل:" هدف نادي الزمالك بالفعل غير صحيح وتسلل واضح والخطوط كانت بشكل صحيح وقرار المساعد صحيح.

وأتم:" لقطة الهاني سليمان حارس سموحة كان قرار البنا صحيح ، رغم أن القانون موجود أن إذا كان الحارس أمسك الكرة 6 ثواني ، تكون هناك خطأ ، وهي لم تحسب كثيرا، وبها مرونة ولكن البنا قام باحتسابها، ما عليه فقط هو أنه كان يحذر الحكم.

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