زد إف سي يعلن موعد اختبارات البراعم

أعلن زد إف سي، فتح باب التقديم وملء الاستمارات للاختبارات السنوية لكرة القدم للعام الرابع على التوالي، خلال الفترة من ٧ إلى ١٤ مايو الجاري على ملاعب مجمع زد الرياضي بمدينة الشيخ زايد، وذلك لانتقاء أفضل المواهب لضمها لصفوف قطاع الناشئين بالنادي.

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وأتاح زد إف سي للراغبين في التقدم للاختبارات ملء استمارة التقديم عبر الحضور إلى مجمع زد الرياضي بمدينة الشيخ زايد ، ووضعت إدارة النادي جدولًا لتنظيم اختبار كل المتقدمين لمنحهم الفرصة لإبراز موهبتهم خلال أسبوعين ، ابتداء من يوم السبت ١٨ مايو وحتي الاحد ١ يونيو لاختبار مواليد ٢٠١١، ٢٠١٢، ٢٠١٣، ٢٠١٥،٢٠١٤، ٢٠١٦، ٢٠١٧ من الساعة ١٠ صباحًا على ملعب 2 بمجمع زد الرياضي بمدينة الشيخ زايد .

يأتي ذلك في إطار استراتيجية زد إف سي؛ لتطوير كرة القدم في مصر من خلال اقتناء أفضل المواهب من كل أنحاء الجمهورية، وتطوير مستواها الفني والبدني والسلوكي من خلال أفضل المدربين المحليين بدعم من خبرات أجنبية لنقل أحدث طرق التدريب؛ لإعداد لاعبين محترفين لإمداد الفريق الأول بالنادي، وفتح باب الاحتراف بأقوى الدوريات الأوروبية عبر شراكات مع أندية عريقة بالدوريين الإنجليزي والبرتغالي، وكذلك إمداد المنتخبات الوطنية بعناصر مميزة تسهم في حصد البطولات القارية والدولية.

قال الدكتور أحمد عبد الله، الرئيس التنفيذي بزد إف سي، إن النادي حريص على فتح باب الاختبارات سنويًا لمنح الفرصة للمواهب لإبراز قدراتها، واختيار أفضل العناصر لتدعيم صفوف فرق الناشئين بالنادي، مشيرًا إلى حرص الإدارة على تسهيل كل الإجراءات والترتيبات اللازمة للمتقدمين للاختبارات لعرض مواهبهم بداية من تيسير ملء استمارات التقديم، وكذلك المشاركة في الاختبارات.

من جانبه قال الكابتن حمادة صدقي، رئيس قطاع الناشئين بزد أف سي، إن النادي يستقبل آلاف المواهب للتقدم للاختبارات الصيفية، مما يبرهن المكانة التي استحوذ عليها النادي بين البراعم والناشئين في مصر رغم تأسيسه منذ فترة قصيرة كواحد من أهم قطاعات الناشئين في مصر، ونحرص على منح الفرصة الكاملة لكل المتقدمين لاختيار أفضل العناصر من قبل خبراء ونجوم سابقين في كرة القدم.

ويعد قطاع الناشئين بزد إف سي، من أقوى قطاعات الناشئين في مصر، وذلك بعدما نجح خلال فترة قصيرة من تشكيله في التتويج بطولات محلية، وتحقيق نتائج قوية ببطولات عالمية أمام أندية كبرى، واحتراف عدد من لاعبيه في الدوريين البرتغالي والإنجليزي، وانضمام لاعبيه لصفوف المنتخبات القومية.