جميع عمليات تسريح العمال في شركات التكنولوجيا الكبرى عام 2023

تعاني صناعة التكنولوجيا من مزيج من الاقتصاد القاسي ووباء كوفيد-19 وبعض الأخطاء التجارية الواضحة. وعلى الرغم من أن ذلك أدى إلى خفض الوظائف في عام 2022، إلا أن التخفيضات في عدد الموظفين زادت للأسف في عام 2023. قد يكون من الصعب تتبع هذه التحركات، لذلك قمنا بتجميع جميع عمليات التسريح الرئيسية للعمال في مكان واحد وسنواصل تحديث هذه القصة مع تطور الوضع.

أكتوبر

في الجولة الثانية من عمليات التسريح للعمال هذا العام، قالت LinkedIn إنها ستسرح حوالي 668 عاملاً من مختلف فرق الهندسة والمنتجات والمواهب والمالية. وفي شهر مايو، قالت LinkedIn إنها ستسرح 716 شخصًا وتغلق تطبيق البحث عن الوظائف في الصين. بين جولتي تسريح العمال، ستكون LinkedIn قد ألغت ما يقرب من 1400 وظيفة في عام 2023.

سبتمبر

تسريح العمال في Epic Games

قامت شركة Epic Games بتسريح 16 بالمئة من موظفيها، أي حوالي 830 موظفًا. وفي رسالة مفتوحة للموظفين، قال الرئيس التنفيذي تيم سويني إن الشركة تنفق "أموالًا أكثر بكثير" مما تكسبه، وأننا "خلصنا إلى أن تسريح العمال هو السبيل الوحيد". في السابق، حاولت الشركة خفض التكاليف عن طريق تجميد التوظيف وخفض إنفاقها على التسويق.

تسريح العمال روكو

ستشهد الجولة الثانية من عمليات تسريح العمال التي أجرتها Roku في عام 2023 مغادرة 300 شخص آخر للشركة، بالإضافة إلى 200 شخص تم تسريحهم في مارس و200 شخص آخر تم فصلهم في أواخر عام 2022. وتتطلع Roku مرة أخرى إلى خفض التكاليف، إلى جانب خفض عدد موظفيها، إنها تحاول القيام بذلك عن طريق إلغاء العروض والأفلام من منصتها، ودمج المساحات المكتبية، وإنفاق أقل على الخدمات الخارجية.

يوليو

جوجل تسريح العمال

لفتت Google الانتباه في شهر يوليو عندما قامت شركة Accenture الشريكة المتعاقدة بتسريح 80 مقاولًا من الباطن الذين صوتوا لتشكيل Alphabet Workers Union-CWA في الشهر السابق. وأرجعت شركة أكسنتشر هذه الخطوة إلى خفض التكاليف. وبينما قالت الشركة إنها تحترم حق المقاولين من الباطن في الانضمام إلى النقابة، اتهمت الفرق السابقة جوجل بالانتقام من منظمي العمال.

تسريح العمال من شركة CD Projekt Red

منشئ Cyberpunk 2077 ليس محصنًا ضد تحديات العمل. حذرت شركة CD Projekt Red في يوليو من أنها ستسرح حوالي 100 شخص خلال الأشهر القليلة المقبلة، أو حوالي تسعة بالمائة من القوى العاملة. سيتم الاستغناء عن الموظفين في أواخر الربع الأول من عام 2024. كان الرئيس التنفيذي آدم كيسينسكي صريحًا بشأن السبب: كان CDPR "مكتظًا بالموظفين" من أجل إعادة التنظيم التي تهدف إلى التعامل بشكل أفضل مع خارطة طريق المنتج الموسعة لمطور اللعبة، والتي تتضمن عناوين Cyberpunk و Witcher الجديدة.

يونيو

سبوتيفي تسريح العمال

تابعت Spotify خططها لتسريح العمال في شهر يناير، حيث أعلنت في يونيو أنها ستلغي 200 وظيفة في وحدة البث الصوتي الخاصة بها. تعد هذه الخطوة جزءًا من نهج أكثر استهدافًا لتعزيز البودكاست بموارد محسنة للمبدعين والعروض. تقوم الشركة أيضًا بدمج فرق إنتاج Gimlet وParcast في قسم متجدد لـ Spotify Studios.

تسريح العمال في GrubHub

واجهت GrubHub ضغوطًا شديدة من كل من الاقتصاد والمنافسين مثل أوبر، مما أدى إلى تسريح 15% من قوتها العاملة في يونيو، أو ما يقرب من 400 موظف. جاء ذلك بعد أسابيع فقط من مغادرة الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته آدم ديويت خدمة توصيل الطعام رسميًا. ويدعي الرئيس التنفيذي الجديد هوارد مجدال أن تخفيض الوظائف سيساعد الشركة على البقاء "قادرة على المنافسة".

تسريح العمال في مجموعة Embracer

أعلنت مجموعة Embracer Group العملاقة عن خطط لتسريح العمال في يونيو كجزء من جهود إعادة الهيكلة الرئيسية التي تهدف إلى خفض التكاليف. ولم تذكر الشركة عدد موظفيها البالغ عددهم 17000 موظفًا الذين سيتأثرون، لكنها توقعت أن تستمر عملية الإصلاح حتى شهر مارس. جاءت هذه الأخبار بعد وقت قصير من إعلان شركة Embracer أنها خسرت صفقة بقيمة 2 مليار دولار مع شريك لم يذكر اسمه على الرغم من الاتفاق الشفهي.

تسريح العمال سونوس

لقد كافحت شركة Sonos لتحقيق الربح مؤخرًا، كما أنها تعمل على خفض التكاليف للعودة إلى المسار الصحيح. وقالت الشركة في يونيو/حزيران إنها ستسرح 7% من الموظفين، أو ما يقرب من 130 وظيفة. كما خططت لتفريغ العقارات وإعادة التفكير في الإنفاق البرنامجي. وقال باتريك سبنس، الرئيس التنفيذي للشركة، إن هناك "رياحًا معاكسة مستمرة" شملت تقلص المبيعات.

تسريح العمال بليكس

قد يكون Plex هو التطبيق المفضل لدى العديد من المستخدمين لبث الوسائط المحلية وعبر الإنترنت، لكن هذا لم يساعده في تحقيق حظوظه. قامت الشركة بتسريح ما يقرب من 20 بالمائة من الموظفين في يونيو، أو 37 شخصًا. التخفيضات تؤثر على جميع المجالات. يقال إن شركة Plex تشعر بالضربة الناجمة عن تباطؤ سوق الإعلانات، وهي حريصة على خفض التكاليف وتحقيق الأرباح.

Shopify تسريح العمال

لعبت منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بـ Shopify دورًا مهمًا في ذروة الوباء، لكن الشركة الكندية تقلص حجمها الآن بعد انتهاء الاندفاع. وفي شهر مايو، قامت الشركة بتسريح 20% من قوتها العاملة وباعت أعمالها اللوجستية لشركة Flexport. وصف المؤسس توبي لوتكي تخفيضات الوظائف بأنها ضرورية "لإيلاء اهتمام غير مشترك" لمهمة Shopify الأساسية، والاعتراف بأن الشركة بحاجة إلى أن تكون أكثر كفاءة الآن بعد أن انتهت "أوقات الازدهار الاقتصادي المستقر".

تسريح العمال بولستار

أخرت شركة Polestar إنتاج أول سيارة دفع رباعي كهربائية (Polestar 3) في شهر مايو، وكان لذلك تداعيات على القوى العاملة لديها. قالت العلامة التجارية التابعة لشركة فولفو في شهر مايو إنها ستخفض 10 بالمائة من قوتها العاملة لخفض التكاليف حيث تواجه توقعات تصنيع منخفضة واقتصادًا صعبًا. وقال بولستار إن فولفو كانت بحاجة إلى مزيد من الوقت لتطوير البرمجيات واختبارها، الأمر الذي أدى أيضًا إلى تأخير طراز EX90.

تسريح العمال SoundCloud

تابع SoundCloud عمليات التسريح واسعة النطاق للعمال في العام الماضي بالمزيد في شهر مايو. قالت خدمة البث الصوتي إنها ستسرح 8 بالمائة من موظفيها في محاولة لتحقيق الربح في عام 2023. وتزعم مصادر بيلبورد أن الشركة تأمل في تحقيق أرباح بحلول الربع الرابع من العام.

أبريل

تسريح العمال ليفت

وقامت شركة Lyft بتسريح 13% من الموظفين في نوفمبر 2022، لكنها اتخذت المزيد من الخطوات في أبريل. وقالت شركة مشاركة الرحلات إنها ستسرح 1072 عاملاً، أو حوالي 26% من عدد موظفيها. ويأتي ذلك بعد أسابيع فقط من تغيير تنفيذي استبدل الرئيس التنفيذي لوجان جرين بالمدير التنفيذي السابق لشركة أمازون ديفيد ريشر، الذي قال إن الشركة بحاجة إلى تبسيط أعمالها وإعادة التركيز على السائقين والركاب. وقال جرين في وقت سابق إن شركة ليفت بحاجة إلى زيادة إنفاقها للتنافس مع أوبر.

تسريح العمال في Dropbox

شركات التخزين السحابي ليست محصنة ضد المناخ المالي الحالي. وفي أبريل، قالت Dropbox إنها ستسرح 500 موظف، أو ما يقرب من 16% من فريقها. وقد علق المؤسس المشارك درو هيوستن التخفيضات على مزيج من الاقتصاد القاسي والأعمال التجارية الناضجة و"الإلحاح" للقفز على الاهتمام المتزايد بالذكاء الاصطناعي. وقالت هيوستن إنه على الرغم من أن الشركة تحقق أرباحا، إلا أن نموها يتباطأ وبعض الاستثمارات "لم تعد مستدامة".

تسريح العمال روكو

خسرت Roku 200 وظيفة في نهاية عام 2022، لكن ذلك لم يحدث. قامت شركة إنشاء منصة البث المباشر بتسريح 200 موظف آخر في مارس 2023. وكما كان من قبل، قالت الشركة إنها بحاجة إلى الحد من النفقات المتزايدة والتركيز على تلك المشاريع التي سيكون لها التأثير الأكبر. كانت Roku تكافح مع مزيج من الاقتصاد القاسي ونهاية الطفرة التي يغذيها الوباء في بث الفيديو.

تسريح العمال في شركة لوسيد موتورز

إذا كنت تعتقد أن صانعي السيارات الكهربائية الفاخرة سيكونون عرضة بشكل خاص للاضطرابات الاقتصادية، فقد خمنت بشكل صحيح. وقالت شركة لوسيد موتورز في مارس إنها ستسرح 18% من قوتها العاملة، أو حوالي 1300 شخص. لا تزال العلامة التجارية أقل من أهداف الإنتاج، ويقال إن هذه التخفيضات تساعد في التعامل مع "احتياجات العمل المتطورة وتحسينات الإنتاجية". التخفيضات شاملة أيضًا، وتشمل المديرين التنفيذيين وكذلك المقاولين.

تسريح العمال ميتا (فيسبوك)

ألغت Meta 11000 وظيفة في خريف عام 2022، لكن الأمر لم ينته بعد. وفي مارس 2023، كشفت الشركة عن خطط لتسريح 10000 عامل آخر في محاولة أخرى لخفض التكاليف. أثرت عمليات التسريح الأولى للعمال على فريق التوظيف لديها، لكنها قلصت فرقها التكنولوجية في أواخر أبريل ومجموعات الأعمال في أواخر مايو. ويأمل مالك فيسبوك في تبسيط عملياته من خلال تقليل طبقات الإدارة ومطالبة بعض القادة بتولي العمل الذي كان محجوزًا في السابق للعامة. قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن ينمو عدد موظفي Meta مرة أخرى - ولا تتوقع رفع تجميد التوظيف إلا في وقت ما بعد إكمال جهود إعادة الهيكلة

أواخر عام 2023

تسريح العمال ريفيان

أجرت شركة Rivian عمليات تسريح للعمال في عام 2022، لكن ذلك لم يكن كافيًا لمساعدة النتيجة النهائية للعلامة التجارية للمركبات الكهربائية الوليدة. وقامت الشركة بتسريح ستة بالمئة آخرين من موظفيها في فبراير، أي حوالي 840 عاملاً. فهي لا تزال تكافح من أجل تحقيق الربحية، ولم يساعد نقص الإنتاج بسبب مشكلات سلسلة التوريد في تحسين الأمور. يقول الرئيس التنفيذي RJ Scaringe إن تخفيضات الوظائف ستساعد Rivian على التركيز على الجوانب "الأعلى تأثيرًا" في أعمالها.

Zoom وتسريحات العمال

كان Zoom عنصرًا أساسيًا في ثقافة العمل عن بعد في ذروة الوباء، لذلك ليس من المستغرب أن تقوم الشركة بتقليص حجم العمل الآن بعد عودة الأشخاص إلى مكاتبهم. وقالت شركة مكالمات الفيديو في فبراير إنها ستسرح ما يقرب من 1300 موظف، أو 15% من موظفيها. وكما قال الرئيس التنفيذي إريك يوان، فإن الشركة لم توظف "بشكل مستدام" أثناء تعاملها مع نجاحها المفاجئ. يقال إن عمليات تسريح العمال ضرورية للمساعدة في البقاء على قيد الحياة في ظل اقتصاد صعب. يقدم فريق الإدارة أكثر من مجرد اعتذارات أيضًا. يخفض يوان راتبه بنسبة 98% للسنة المالية المقبلة، في حين يخسر جميع المديرين التنفيذيين الآخرين 20% من رواتبهم الأساسية بالإضافة إلى مكافآتهم المالية لعام 2023.

ياهو تسريح العمال

الشركة الأم لـ Engadget Yahoo ليست محصنة ضد تسريح العمال. وقالت العلامة التجارية للإنترنت في فبراير إنها ستسرح أكثر من 20% من قوتها العاملة طوال عام 2023، أو أكثر من 1600 شخص. معظم تلك التخفيضات، أو حوالي 1000 وظيفة، تمت على الفور. ومع ذلك، لم يلقي الرئيس التنفيذي جيم لانزون باللوم في تسريح العمال على الظروف الاقتصادية. وبدلاً من ذلك، عرضها على أنها إعادة هيكلة لوحدة تكنولوجيا الإعلان لأنها تتخلص من الأعمال غير المربحة لصالح شركة ناجحة. على نحو فعال، خرجت ياهو من المنافسة المباشرة مع جوجل وميتا في سوق الإعلانات.

تسريح العمال ديل

لقد أثر التعافي الوبائي والاقتصاد الكئيب على صانعي أجهزة الكمبيوتر بشكل خاص، وتشعر شركة Dell بالألم أكثر من معظم الشركات الأخرى. وقد قامت بتسريح خمسة بالمائة من قوتها العاملة في أوائل فبراير، أو حوالي 6650 موظفًا، بعد ربع رابع قاسٍ حيث انخفضت شحنات أجهزة الكمبيوتر بنسبة تقدر بنحو 37 بالمائة. وقالت شركة Dell إن الجهود السابقة لخفض التكاليف لم تكن كافية، حيث كانت هناك حاجة إلى عمليات تسريح العمال وتنظيم مبسط للعودة إلى المسار الصحيح.

تسريح العمال ديليفرو

ازدهرت خدمات توصيل الطعام بينما أدى فيروس كورونا (COVID-19) إلى إبعاد الناس عن المطاعم، ويشعر البعض على الأقل بالآثار الآن بعد أن أصبح الناس على استعداد لتناول الطعام بالخارج مرة أخرى. وتقوم شركة ديليفيرو بتسريح حوالي 350 عاملاً، أو تسعة بالمائة من قوتها العاملة. "عمليات إعادة التوزيع" ستجعل هذا العدد أقرب إلى 300، وفقًا للمؤسس ويل شو. المبرر مألوف: قامت شركة ديليفرو بتعيين شركة ديليفيرو بسرعة للتعامل مع النمو "غير المسبوق" المرتبط بالوباء، وفقًا لشو، ولكن يقال إنها اضطرت إلى خفض التكاليف أثناء تعاملها مع اقتصاد مزعج.

تسريح العمال من DocuSign

قد يكون DocuSign مألوفًا للعديد من الأشخاص الذين وقعوا المستندات عبر الإنترنت، لكن هذا لم يجنبه تأثير المناخ الاقتصادي القاسي. وقالت الشركة في منتصف فبراير/شباط إنها ستسرح 10% من قوتها العاملة. على الرغم من أنها لم تكشف عن عدد الأشخاص الذين مثلوا ذلك، كان لدى الشركة 7461 موظفًا في بداية عام 2022. ويعمل معظم أولئك الذين فقدوا وظائفهم في منظمة DocuSign الميدانية العالمية.

تسريح العمال في GitLab

ربما لا تعرف GitLab، لكن منصتها DevOps (التطوير والعمليات) تدعم العمل في العلامات التجارية التقنية مثل NVIDIA وT-Mobile - ويؤثر تقلص الأعمال لدى عملائها على أرباحها النهائية. تقوم GitLab بتسريح سبعة بالمائة من الموظفين، أو ما يقرب من 114 شخصًا. وقال رئيس الشركة سيد سيجبرانديج إن الاقتصاد الإشكالي يعني أن العملاء يتخذون "نهجًا أكثر تحفظًا" في الاستثمار في البرمجيات، وأن محاولات شركته السابقة لإعادة تركيز الإنفاق لم تكن كافية لمواجهة هذه التحديات.

تسريح العمال من GoDaddy

أجرت GoDaddy عمليات تسريح للعمال في وقت مبكر من الوباء، عندما قامت بتسريح أكثر من 800 عامل لمنصتها الاجتماعية الموجهة للبيع بالتجزئة. ومع ذلك، في شهر فبراير من هذا العام، اتخذت إجراءات أوسع نطاقًا. قام مزود خدمة الويب بتسريح ثمانية بالمائة من قوته العاملة، أو أكثر من 500 شخص، في جميع الأقسام. ادعى الرئيس أمان بوتاني أن الأشكال الأخرى من خفض التكاليف لم تكن كافية لمساعدة الشركة على التعامل مع اقتصاد "غير مؤكد"، وأن هذا يعكس الجهود المبذولة لزيادة تكامل عمليات الاستحواذ مثل Main Street Hub.

تسريح العمال Twilio

ألغت Twilio أكثر من 800 وظيفة في سبتمبر 2022، لكنها قامت بتخفيضات أعمق مع بداية عام 2023. قامت شركة الاتصالات السحابية بتسريح 17 بالمائة من الموظفين، أو ما يقرب من 1500 شخص، في منتصف فبراير. مثل العديد من شركات التكنولوجيا الأخرى، قال تويليو إن جهود خفض التكاليف السابقة لم تكن كافية لتحمل بيئة لا ترحم. كما أنها قامت بترشيد عمليات تسريح العمال باعتبارها ضرورية لمنظمة مبسطة.

يناير

جوجل وتسريح العمال

تعمل شركة Alphabet، الشركة الأم لشركة Google، على خفض التكاليف لفترة من الوقت، بما في ذلك إغلاق Stadia، لكنها أخذت هذه الجهود خطوة أخرى إلى الأمام في أواخر يناير عندما قالت إنها ستسرح 12000 موظف. لم يكن الرئيس التنفيذي ساندر بيتشاي خجولًا بشأن السبب: كانت شركة Alphabet تقوم بالتوظيف من أجل "واقع اقتصادي مختلف"، وكانت تعيد الهيكلة للتركيز على أهم أعمال عملاق الإنترنت. وقد أصاب القرار حاضنة المنطقة 120 التابعة للشركة بشدة، حيث فقد غالبية العاملين في الوحدة وظائفهم. كما تخلت العلامات التجارية الفرعية مثل Intrinsic (الروبوتات) وVerily (الصحة) عن أجزاء كبيرة من قوتها العاملة في الأيام التي سبقت عمليات التسريح الجماعي للعمال. أجرت Waymo جولتين من عمليات التسريح من العمل أدت إلى تسريح 209 أشخاص، أو ثمانية بالمائة من قوتها.

تسريح العمال في أمازون

وكانت أمازون قد حددت بالفعل خطط تسريح العمال في الخريف الماضي، لكنها وسعت هذه التخفيضات في أوائل يناير عندما قالت إنها ستلغي 18 ألف وظيفة، معظمها يأتي من فرق البيع بالتجزئة والتوظيف. وأضافت 9000 شخص آخر إلى عمليات التسريح من العمل في مارس، وقالت في أبريل إن أكثر من 100 موظف في الألعاب سيغادرون. ولم يكن مفاجئًا لأحد أن ألقى الرئيس التنفيذي آندي جاسي باللوم على "الاقتصاد غير المؤكد" والتوظيف السريع في السنوات الأخيرة. استفادت أمازون بشكل كبير من الوباء حيث تحول الناس إلى التسوق عبر الإنترنت، لكن نموها يتباطأ مع عودة الناس إلى المتاجر الشخصية.

تسريح العمال في Coinbase

كانت Coinbase واحدة من أكبر الشركات التي تأثرت بالانكماش الذي شهده سوق العملات المشفرة في عام 2022، والذي انتقل إلى العام الجديد. قامت بورصة العملات المشفرة بتسريح 950 شخصًا في منتصف يناير، بعد أشهر فقط من إلغاء 1100 وظيفة. يعد هذا واحدًا من أكبر التخفيضات المتناسبة بين العلامات التجارية الكبرى للتكنولوجيا – حيث قامت Coinbase بتفريغ حوالي خمس موظفيها. قال الرئيس بريان أرمسترونج إن شركته بحاجة إلى تسريح العمال لتقليص نفقات التشغيل والبقاء على قيد الحياة فيما وصفه سابقًا بـ "شتاء العملات المشفرة"، ولكن هذا يعني أيضًا إلغاء بعض المشاريع التي كانت أقل احتمالية للنجاح.

تسريح العمال في شركة آي بي إم

تنبع عمليات تسريح العمال في بعض الأحيان من التحولات في استراتيجية الشركة أكثر من الصعوبات المالية، وقدمت شركة آي بي إم مثالا كلاسيكيا على ذلك في عام 2023. فقد قامت شركة الحوسبة الرائدة بإلغاء 3900 وظيفة في أواخر يناير بعد تفريغ أعمالها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي واتسون هيلث وقسم إدارة البنية التحتية (الآن كيندريل). ) في الخريف. ببساطة، لم يكن لدى هؤلاء الموظفين ما يعملون عليه مع تحول IBM نحو الحوسبة السحابية.

تسريح العمال مايكروسوفت

بدأت مايكروسوفت ثاني أكبر موجة من عمليات تسريح العمال في تاريخ الشركة عندما أشارت إلى أنها ستلغي 10000 وظيفة بين منتصف يناير ونهاية مارس. مثل العديد من الشركات ذات الثقل التكنولوجي الأخرى، كان ذلك بمثابة خفض التكاليف حيث قام العملاء بتقليص إنفاقهم (خاصة على نظام التشغيل Windows والأجهزة) أثناء التعافي من الوباء. كانت التخفيضات مؤلمة بشكل خاص لبعض الأقسام - حيث ورد أنها دمرت فرق HoloLens وفرق الواقع المختلط، في حين يُعتقد أن 343 Industries تعيد تشغيل تطوير Halo بعد خسارة العشرات من العمال. قررت GitHub الاستغناء عن 10% من فريقها، أو ما يقرب من 300 شخص.

تسريح العمال باي بال

تعد PayPal واحدة من شركات التكنولوجيا الكبيرة الأكثر صحة، حيث تجاوزت التوقعات في الربع الثالث من العام الماضي. ومع ذلك، لم تكن محصنة ضد الاقتصاد الصعب. وكشفت شركة الدفع عبر الإنترنت عن خطط في نهاية شهر يناير لتسريح 2000 موظف، أو سبعة بالمائة من إجمالي قاعدة العاملين لديها. ادعى الرئيس التنفيذي دان شولمان أن تقليص الحجم من شأنه أن يبقي التكاليف تحت السيطرة ويساعد PayPal على التركيز على "الأولويات الإستراتيجية الأساسية".

تسريح العمال في Salesforce

حددت Salesforce نغمة عام 2023 عندما حذرت من أنها ستسرح 8000 موظف، أو حوالي 10 بالمائة من قوتها العاملة، بعد أربعة أيام فقط من العام الجديد. بينما ازدهرت العلامة التجارية للبرمجيات السحابية خلال الوباء مع نمو سريع في الإيرادات، فقد اعترفت بأنها وظفت بقوة كبيرة خلال فترة الازدهار ولم تتمكن من الحفاظ على مستوى التوظيف هذا بينما كان الاقتصاد في تراجع.

تسريح العمال في SAP

شهدت شركة SAP القوية لبرمجيات الأعمال انخفاضًا حادًا بنسبة 68 بالمائة في الأرباح في نهاية عام 2022، وبدأت عام 2023 بتسريح 2800 موظف للحفاظ على صحة أعمالها. على عكس بعض الأسماء الكبيرة في مجال التكنولوجيا، لم تقم SAP بإلقاء اللوم على التوظيف المفرط في عصر الوباء في التخفيض. وبدلا من ذلك، وصفت المبادرة بأنها "إعادة هيكلة مستهدفة" لشركة لا تزال تتوقع نموا متسارعا في عام 2023.

سبوتيفي تسريح العمال

أنفقت Spotify بقوة في السنوات الأخيرة لتوسيع إمبراطوريتها للبودكاست، لكنها سرعان ما وضعت حدًا لهذه الممارسة مع بداية عام 2023. قالت خدمة الموسيقى المتدفقة في أواخر شهر يناير إنها ستسرح 6 بالمائة من قوتها العاملة (9800 شخص يعملون في Spotify اعتبارًا من الربع الثالث) جنبًا إلى جنب مع جهود إعادة الهيكلة التي تضمنت رحيل رئيس المحتوى Dawn Ostroff. في حين أن عدد المشتركين المميزين في عام 2022 كان أكبر من أي وقت مضى، إلا أن الشركة عانت أيضًا من خسائر فادحة - قال الرئيس التنفيذي دانييل إيك إنه كان يستثمر "طموحًا للغاية" قبل وجود الإيرادات لدعمها.

تسريح العمال في Wayfair

أمازون ليست شركة التجزئة الرئيسية الوحيدة عبر الإنترنت التي ستتراجع في عام 2023. قالت Wayfair في أواخر يناير إنها ستسرح 1750 عضوًا في فريقها، أو 10 بالمائة من عدد موظفيها العالمي. وكان حوالي 1200 منهم من موظفي الشركات الذين تم الاستغناء عنهم في محاولة "للقضاء على الإدارة".

nt Layers" وتساعد الشركة على أن تصبح أصغر حجمًا وأكثر رشاقة. كانت Wayfair تخفض التكاليف منذ أغسطس 2022 (بما في ذلك 870 وظيفة)، لكنها رأت أن تسريح العمال يساعدها في الوصول إلى أرباح التعادل في وقت أقرب مما كان متوقعًا.