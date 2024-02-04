مصر للطيران تواصل خطتها المستقبلية فى توسعة شبكة الخطوط وتحديث الأسطول فى عيدها الـ92

94 عاماً من الخبرة والريادة في الطيران المدني

مانشستر.. نيودلهى.. دكا... بورسودان.. نيوجيرسى.. طوكيو.. جاكرتا.. شنغهاى.. خطوط جديدة وإعادة تشغيل فى شبكة مصر للطيران

التعاقد على ضم 18 طائرة جديدة من طراز «بوينج B737-8MAX»... و10 طائرات إيرباص «A350-900».. لتخفيض استهلاك الوقود وانبعاثات ثانى أكسيد الكربون بنسبة 25%....

عام 1932 مولد «مصر للطيران»... افتتاح مطار ألماظة.. شهود على الإرادة المصرية فى طيران مدنى وطنى

استلام أولى طائراتها من إيرباص «A321 NEO» لتكون أولى شركات الطيران الأفريقية تضم الطراز لأسطولها

اختيار الناقل الوطنى ضمن شركات الطيران المتعافية سريعًا من كورونا..استنادًا لكثافة الركاب واستمرار التشغيل

الفربق عباس: المؤشرات المالية عام 2023 حققت نتائج إيجابية بفضل جهود العاملين بالطيران المدنى

أهمية التوعية بالتحديات التى تواجهها الدولة والإنجازات الضخمة التى تحققت فى مصر فى السنوات العشر الأخيرة

بشعار «94 عاما من الخبرة..... والريادة» احتفلت وزارة الطيران المدنى بعيد الطيران المدنى الرابع والتسعين فى 26 يناير الماضى فى نفس الوقت الذى تستعد فيه الشركة الوطنية مصر للطيران للاحتفال بعيدها 92 فى السابع من مايو عام 2024، حيث تم تأسيسها فى عام 1932، وطوال هذه السنوات ظلت مصر للطيران جزءًا مهمًا من تاريخ الوطن يتأثر به ويؤثر فيها. «الخطوط الهوائية المصرية»، «مصر إيرورك»، «الطيران العربية المتحدة»، «مصر للطيران».. أسماء مختلفة لكيان وطنى وُلد عظيمًا، عكست على مدار تاريخه مدى ارتباط هذا الكيان بالوطن مصر، سياسيًا واقتصاديًا. فمصر للطيران ليست مجرد شركة طيران، بل هى تاريخ ومجهود مشرف لأُناس شغفهم حب الوطن فحاربوا لأجل تحقيق حلم كيان معنى بالطيران المدنى يحمل اسم مصر، وحتى بعد تحقق الحلم وارتفاع مكانة مصر للطيران بين مصاف شركات الطيران العالمية، ظلت التحديات قائمة، ما بين أحداث سياسية يمر بها العالم أو مصر تتأثر بها الشركة فتعمل على تخطيها، وكيف لا ومصر للطيران جزء من الوطن يحمل اسمه ويجوب به سماء العالم..

ومن تاريخ مصر للطيران الملىء بالإشراقات، نستعرض بعض اللمحات فيه، وإن أردنا إفساح المجال لذكر كل صفحة فى تاريخ هذا الصرح لاستعنا بمجلدات قد لا تكفى صفحاتها لذكر جهود بذلها بكل إخلاص أجيال وأجيال لحفر هذا الاسم فى سماء العالمية، منذ نشأته حتى عامه الـ92 الذى نحتفل به هذا العام.

أكد الفريق محمد عباس وزير الطيران على مواصلة خطة «مصر للطيران» نحو تحديث أسطولها الجوى وفتح عدد من النقاط حول العالم والخطوط الجديدة داخل الأسواق المصدرة للسياحة فى قارة آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

الفريق محمد عباس وزير الطيران

وأكد الوزير كفاءة الكوادر البشرية العاملة مشيرًا إلى إشادة شركات الخبرة الأجنبية بمنهجية العاملين بـ«مصر للطيران»، ونجاحهم فى تحديد نقاط التشغيل والخطوط الجديدة ذات جدوى اقتصادية داعمة للإيرادات، فضلًا عن تطوير أنظمة الاتصالات والملاحة الجوية.. وأشار إلى ضرورة دعم الجهود الفعالة لجميع الشركات التابعة، وحث جميع العاملين على التكاتف والترابط فى ما بينهم، وتحقيق الكفاءة المطلوبة فى التشغيل، وبذل مزيد من الجهد بكل جد وإخلاص من أجل النهوض والارتقاء بمكانة قطاع الطيران المدنى المصري، وبما يسهم فى تعزيز العوائد الاقتصادية ويدعم المشروعات التنموية الجديدة، ويعظم الإيرادات، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بتدريب ورفع كفاءة العنصر البشرى فى مختلف مواقع العمل بما يتناسب مع القدرات التنافسية فى مجال النقل الجوي..وقال الفريق عباس إن المؤشرات المالية لهذا العام حققت نتائج إيجابية وهو ما تم بفضل جهود جميع العاملين فى قطاع الطيران المدنى، مؤكدًا أهمية التوعية بالتحديات التى تواجهها الدولة والإنجازات الضخمة التى تحققت فى مصر فى السنوات التسع الأخيرة، وما تم إنجازه من مشروعات قومية وتنموية على الأصعدة كافة.. إنجازات عالمية وإقليمية وإفريقية حققتها مصر للطيران رغم التحديات التى تواجهها منذ يناير ٢٠١١.. الإنجازات والتحديات وجهود العاملين فى حصاد عام 2023 فى السطور القادمة.

طلعت حرب ومصر للطيران

لا تُذكر بدايات مصر للطيران كفكرة إلا وذّكر الأب الروحى والداعم الأكبر لإنشائها، طلعت حرب باشا الاقتصادى الكبير، الذى حمل على عاتقه تحقيق حلم المحاولات الفردية لبعض الشباب المصرى فى ذلك الوقت بتكوين شركة مصرية للطيران المدنى، وكان على رأس تلك المحاولات حلم كمال علوى فى 1929 الذى سافر إلى باريس وتعلم فنون الطيران واشترى طائرة كانت هى الأولى التى يتم تسجيلها فى مصر وحملت حروف التسجيل SU-AAA، وقد أهداها بعد ذلك إلى شركة «مصر للطيران»

و مع نجاح وصول محمد صدقى كأول طيار مصرى يصل بطائرته «الأميرة فايزة» من برلين إلى القاهرة فى 26 يناير 1930 جاءت أول خطوة حقيقة فى طريق تأسيس الشركة، حيث تعاون الثلاثة العظام كمال علوى ومحمد صدقى وطلعت حرب لتحقيق الحلم من خلال بنك مصر الذى أسسه طلعت حرب، وأثمرت الجهود عن صدور المرسوم الملكى فى يوم 7 مايو 1932 بإنشاء مصر للطيران وسميت الشركة باسمين أحدهما باللغة العربية وهو « شركة الخطوط الهوائية المصرية»والآخر باللغة الإنجليزية وهو «مصر اير وورك».

مهندس يحيى زكريا

الشركة للمصريين

وبعد الحرب العالمية الثانية عام 1939 بدأت الشركة مرحلة جديدة فى تاريخها، حيث أصبح رأسمالها مصرى بالكامل بعد انسحاب «اير وورك» البريطانية الشريك الأجنبى وحل المصريون محل البريطانيين ليصبح كل شىء فيها مصرى وانتهى عصر الأجانب وتحول اسمها إلى الخطوط الجوية المصرية – Misr Airlinesفى عام 1941.

وأثبت هنا المصريون براعتهم وكفاءتهم التى تعلو عن البريطانيين، حيث بدأت الورش الفنية فى تصنيع طائرات صغيرة لتتدرب عليها أطقم المدفعية البريطانية، وتمكنوا أيضًا من تحويل طائرتين من طرازى أفرو19 وأنسون الحربيتين إلى طائرات ركاب مدنية مما اعتبر معجزة بحق أبهرت الجميع بمن فيهم مالك شركة آير وورك نفسه. هذا بخلاف تحويلهم أيضًا لطائرات «داكوتا» الحربية إلى طائرات ركاب مدنية بورش الشركة بألماظة.

ابراهيم فوزي

ثورة 1952.. دماء جديدة

جاءت ثورة 1952 التى أولت اهتمامها بمصر للطيران، حيث أسهمت فى رأس المال ليرتفع من 300 ألف جنيه إلى مليون جنيه، وتمثلت أولى ثمار هذه المساهمة فى إضافة 5 طائرات «فايسكاونت» ذات المحركات الأربع والمقاعد الاثنين والخمسين.

كما استقدمت فيه الشركة أول جهاز محاكى لتدريب طياريها عليه لتصبح الأولى والوحيدة فى ذلك المجال فى هذا الوقت وصار معهد مصر للطيران قبلة المتدربين والدارسين.

الستينيات وارتباطات سياسية

شهدت الستينات العديد من ملامح التطوير أيضًا فى مصرللطيران كان أولها انضمام ثلاث طائرات من طراز دى هافيلاند «كوميت-4C المزودة بأربعة محركات نفاثة، وتسع أربعة وثمانين راكباً، وتبلغ سرعتها 850 كيلومتراً فى الساعة. ثم تسيير أطول خطوط الشركة منذ نشأتها وهو خط القاهرة/روما/فرانكفورت/زيوريخ/لندن.

بينما كان أهم هذه الملامح إصدار الرئيس جمال عبدالناصر بوصفه رئيس الجمهورية العربية المتحدة، القرار رقم 83 لعام 1960 بتوحيد شركة مصر للطيران ومؤسسة الخطوط الجوية السورية فى شركة واحدة تحت اسم «شركة الطيران العربية المتحدة» وذلك إثر الوحدة التى قامت بين مصرو سوريا فى 1958.

ايمن صلاح

نجاح وصمود رغم النكسة

وبالطبع كان لنكسة يونيو 1967 الأثر البالغ على اقتصاديات الشركة، ورغم أجوائها الصعبة، استطاعت الشركة مواصلة صمودها حيث أقلع أول خط مباشر من القاهرة إلى لندن فى 16 يوليو 1970 كأطول خط آنذاك، وذلك بعد عقد مصر للطيران لأولى صفقاتها مع شركة بوينج العالمية لشراء 4 طائرات من طراز B707-320

وجاءت نقلة أخرى فى تاريخ الشركة فى 1971 جعلت العمل فى مجال الطيران المدنى المصرى أكثر تنظيمًا وهى صدور القرار الجمهورى بإنشاء الهيئة المصرية العامة للطيران المدني، لتنتقل إليه تبعية مؤسسة مصر للطيران، ولتستعيد مرة أخرى اسمها الذى أنشئت به «مصر للطيران»، كما تبع الوزارة أيضاً كل من الهيئة المصرية العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للأرصاد الجوية، وهيئة ميناء القاهرة الجوي، والمعهد القومى للتدريب على أعمال الطيران.

حاتم ممدوح

انتصار أكتوبر 1973

وبعد انتصار أكتوبر حققت الشركة أيضًا إنجازات تحسب لها مثل استخدام الحاسبات الآلية فى أنشطة الحسابات لخدمة نظم المرتبات وحفظ السجلات والإيرادات وحسابات المخازن والأسواق الحرة ولحجز الركاب، كما تم افتتاح مجمع خدمات الطيران كأحدث وأكبر مجمع للخدمات الجوية فى الشرق الأوسط هذا بخلاف التعاقد على إنشاء قرية البضائع.

1980: 2002.. عصر الشركة الذهبى

فى عام 1980 أصبح المهندس محمد فهيم ريان مفوضًا عامًا لمصر للطيران ثم تولى رئاسة مجلس إدارتها فى 1981 وحتى عام 2002 شهدت خلالها مصر للطيران عدة نجاحات، حيث قام بوضع خطة تطوير قامت على دراسة شاملة لشبكة خطوط الشركة، ومن نتائج هذه الدراسة خلصت الشركة إلى الشكل الأمثل للشبكة، كما حددت الطرز التى تحتاجها من حيث المدى والسعة بناء على ذلك وأيضا بناء على دراسات السوق.

وقد زاد الأسطول بشكل لم تشهده مصر للطيران إلا وقتها، فتم شراء 8 طائرات آيرباص (A300-B4) لتغطية أسواق أوروبا والشرق الأوسط، ثم 3 طائرات بعيدة المدى من طراز بوينج 767/200، وتلاها شراء طائرتين من طراز بوينج 767/300 للوفاء بمتطلبات حركة النقل المتزايدة للأسواق البعيدة. تلا ذلك شراء 7 طائرات جديدة من طراز آيرباص (A320-200) ولخدمة مناطق الجذب السياحى فى مصر ولنقل الحركة السياحية إليها من الخارج مباشرة، قامت الشركة بشراء 5 طائرات جديدة من طراز بوينج 737/500، بالإضافة إلى شراء 3 طائرات بوينج 777/200 و3 طائرات آيرباص (A340-200) فائقة المدى لتغطية متطلبات سوقى أمريكا الشمالية واليابان، وتلى ذلك شراء 4 طائرات آيرباص (A321-200) لخدمة سوق الطيران العارض الجديد والواعد، وبذلك بلغ إجمالى تكاليف عمليات الإحلال والتجديد لأسطول الشركة ما يزيد على 3.112 مليار دولار.

وفى اتجاه مواز قامت الشركة بتطوير بنيتها التحتية ففى مجال التدريب زُود مركز التدريب بمحاكيات طائرات البوينج 707 و737 ومحاكيات آيرباص، إضافة إلى محاكيات تدريب أطقم الضيافة على أعمال خدمة الركاب وإجراءات الطوارئ والإخلاء السريع، كما تم إنشاء مجمع هندسى مجهز فنياً بأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الدعم الفنى للطائرات وملحقاته من هناجر وورش، ووحدات تعمير وإصلاح واختبار المحركات. أما القطاع التجارى فأصبح قطاعاً ضخماً يضم بين جنباته خمس إدارات كبيرة، هى الإدارة العامة للمبيعات، إدارة البحوث التجارية، إدارة الشئون الدولية، إدارة الخدمات السياحية، وإدارة المحطات.

كما شهدت هذه الفترة إنشاء المجمع الإدارى للعاملين بالشركة ومستشفى مصر للطيران على أعلى مستوى خدمى.

ممدوح غنيم

2002.. هيكلة جديدة.. مستوى عالمى

تم تشكيل أول وزارة للطيران المدنى فى 2002 وأصبحت مؤسسة مصر للطيران شركة قابضة، تتبع مباشرة وزارة الطيران المدنى وتم تحويل القطاعات التى كانت موجودة فى السابق إلى شركات تابعة بدأت بشركة الخطوط، وشركة الصيانة والأعمال الفنية، وشركة الخدمات الأرضية، وشركة الخدمات الجوية، وشركة الشحن، وشركة السياحة والأسواق الحرة، إضافة إلى شركة الخدمات الطبية. وتمثل أول النجاحات فى الثوب الجديد فى حصول الشركة على شهادة الأيوزا التى تمنحها المنظمة الدولية للنقل الجوى (أياتا) كأول شركة طيران فى أفريقيا والمنطقة والسابعة عشر فى العالم تحصل على هذه الشهادة وذلك فى 2004، ثم أُنشئت شركتا إكسبريس للخطوط الداخلية والصناعات المكملة، ليلى ذلك تلقى مصر للطيران لدعوة من اتحاد ستار العالمى للانضمام إليه وقد انضمت بالفعل فى 2008 لتصبح العضو الحادى والعشرين فى أكبر التحالفات العالمية فى مجال صناعة النقل الجوي.

ومواكبة لهذا النجاح العالمى، افتتحت مصر للطيران مبنى الركاب رقم 3 فى مطار القاهرة الدولى والذى أصبح مركزًا لرحلات مصر للطيران وباقى شركات تحالف ستار.

وفى هذا الإطار أيضًا تعاقدت مصر للطيران على صفقة شراء (12) طائرة من طراز بوينج 737/800 وصلت خلال عامى 2008 و2009 فى إطار تطوير أسطولها بما يواكب التغيرات العالمية فى مجال النقل الجوى. تلا ذلك استلام مصر للطيران فى 2010 (9) طائرات من أحدث الطرازات منها أربع طائرات من طراز البوينج 777-300ER وطائرة من طراز الآيرباص 330-300 و4 طائرات من طراز البوينج 737-800.

وليد الخفيف

مصر للطيران ما بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو

كانت لثورة 25 يناير تبعات تأثرت بها الشركة، حيث انخفضت نسبة السياحة بشكل ملحوظ نظرًا لعدم استقرار الأوضاع وتعرضت الشركة لخسائر كبيرة وصلت إجماليها إلى 10 مليارات جنيه فى 5 سنوات بسبب انخفاض التشغيل والأحداث السياسية والحروب فى المنطقة العربية والتى أدت إلى إغلاق بعض الخطوط، فقامت مصر للطيران بعمل العديد من حملات الترويج السياحى لوفود بعض الدول تنشيطًا لحركة السياحة فى محاولة منها لاستعادة نسبة التشغيل على رحلاتها مرة أخرى، ورغم الفترة التى تلت ذلك من عدم استقرار، إلا أن الشركة بدأت تتخطى هذه المرحلة فى 2013 حين بدأت الشركة فى تطبيق خطتها لتقليل الخسائر وترشيد النفقات والتى أتت ثمارها فى العام المالى 2014-2015، حيث تم تخفيض حجم الخسائر بنسبة 75% عن العام السابق له.

وفى عيد مصر للطيران الثالث والثمانين، تم افتتاح المرحلة الأولى من متحف الشركة ليخلد تاريخها ومجهود، متضمنَا مجموعة نادرة من الصور التاريخية والنماذج المجسمة لأسطول مصر للطيران...وكركن اقتصادى ووطنى هام فى مصر مرتبط بكل ما يشهده الوطن من لحظات فرح بمشاريع عملاقة، كانت مصر للطيران الناقل الرسمى لحدثين من أهم الأحداث التى شهدتها المنطقة العربية بل والعالم أجمع، وهما المؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى شرم الشيخ فى مارس 2014 وافتتاح قناة السويس الجديدة فى أغسطس 2015 لتحمل فرحة مصر بالتغيير الى تشهده للعالم أجمع لمسافريها وعلى متن طائراتها.

2017 -2019.. صفقة القرن

وشهد نهاية عام 2017 تعاقد مصر للطيران فى معرض دبى للطيران على إيجار وشراء ونية شراء 45 طائرة من أحدث الطرازات بمعدل 24 من طراز الـCS300s لشركات بومباردييه الكندية والتى استحوذت عليها بعد ذلك شركة إيرباص العالمية لتصبح هذه الطائرات من طراز الإيرباص A220-300 والتى تسلمت مصر للطيران منها 12 طائرة، وكذلك التعاقد على 6 طائرات من طراز البوينج دريملاينر B787-9تعمل بمحركات رولزرويس، هذا بالإضافة إلى 8 طائرات من طراز الإيرباص A320Neoوالتى تعمل بمحركات CMFLEAP. وقد تم بالفعل البدء فى استلام هذه الطائرات اعتبارًا من عام 2019 وهو ما عرف بصفقة القرن التى لم تحدث فى تاريخ الشركة من قبل، بالإضافة الى التعاقد على 7 طائرات من طراز الإيرباص A321Neo وطائرتين من طراز البوينج دريملاينر B787-9.

وليد سيلمان

2020 مصر للطيران وإدارة أزمة عالمية «جائحة كورونا»

مع نهاية عام 2019 وبداية عام 2020 اجتاح العالم أزمة عالمية كبيرة أثرت على معظم المجالات والصناعات وكان النصيب الأكبر فى التأثير من نصيب صناعة الطيران المدنى والسياحة على مستوى العالم وهى ظهور فيروس كورونا والذى يعد أكبر تحد واجهته صناعة النقل الجوى فى تاريخها، حيث توقفت حركة الطيران وإغلاق الكثير من المطارات والمجالات الجوية فى معظم دول العالم للحد من انتشار المرض الأمر الذى أدى إلى تأثر صناعة الطيران بشكل كبير وإعلان عدد كبير من شركات الطيران إفلاسها وتراجع موقفها المالى إلى أدنى مستوياته بسبب انخفاض معدلات التشغيل وقلة حركة الركاب ولم تكن مصر للطيران بمنأى عن هذا التأثير، حيث تعرضت الشركة لفقد إيرادات كبيرة فى الفترة التى توقفت فيها حركة الطيران فى مصر بشكل كامل من الفترة 19 مارس وحتى قرار عودة الطيران فى 1 يوليو 2020، واستمر التأثير حتى بعد التشغيل الجزئى لحركة الطيران بسبب انخفاض أعداد الركاب ووقف كثير من الدول لحركة الطيران وفرض دول أخرى إجراءات احترازية معينة لدخول اراضيها، وبالرغم من كل ذلك فقد حرصت مصر للطيران منذ الإعلان عن هذه الجائحة على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية فى جميع مراحل السفر وعلى متن الطائرات لتوفير رحلة أمنة لعملائها كما لم تتوقف الشركة بالرغم من تدهور الوضع المالى عن تنفيذ خطة إحلال وتجديد أسطولها الجوى واستكمال صفقات استلام الطائرات وتنفيذ آليات مشروع هيكلة ودمج شركات مصر للطيران لتصبح 3 شركات بدلًا من 8 شركات تابعة للشركة القابضة.... كما تم وضع خطة لإدارة هذه الأزمة تقوم على ترشيد النفقات والبحث عن حلول وبدائل لتعظيم الإيرادات من بينها الاهتمام بنشاط الشحن الجوى ولم تتخلى مصر للطيران عن دورها الوطنى فى شحن اللقاحات الجديدة لفيروس كورونا التى تعاقدت عليها الحكومة المصرية لتطعيم ابناء الشعب المصرى.

عام 2021 بداية الانفراجة وخطة التعافى

استمرت الشركة تمارس دورها ورسالتها متخطية العقبات والصعاب، وكما شهدت فترات صعبة فى السابق، عادت لتشهد فترات أكثر صعوبة، خاصة مع ظهور فيروس كورونا وتعليق حركة الطيران. ولم يأت عام 2021 بجديد عن سابقه سوى فى الأمل أن تأتى اللقاحات الجديدة التى تم اكتشافها لعلاج الفيروس فى تحقيق نتائج إيجابية لتكون بداية الانفراجة فى زيادة حركة الطيران نسبيا كما لم تتخلى مصر للطيران عن دورها الوطنى فى شحن اللقاحات الجديدة لفيروس كورونا التى تعاقدت عليها الحكومة المصرية لتطعيم ابناء الشعب المصرى واستمرت الشركة فى وضع كافة الحلول لتعظيم الإيرادات وترشيد النفقات وتمكنا من العبور بالشركة إلى بر الأمان فى الوقت الذى انهارت فيه شركات طيران حول العالم بسبب تداعيات جائحة كورونا.

سعد معبد

عام 2022 الريادة فى أفريقيا وتوسعة شبكة الخطوط

استهلت الشركة الوطنية مصر للطيران بداية عام 2022 بسبق جديد كعادتها بتشغيل أول رحلة بخدمات ومنتجات « صديقة للبيئة « فى إطار المسئولية المجتمعية للشركة من القاهرة الى باريس لتكون الرحلة الأولى من نوعها لشركة طيران فى القارة الإفريقية فى إطار استراتيجية وزارة الطيران المدنى لتحقيق التنمية المستدامة وفق توجهات الدولة المصرية، كما اعلنت الشركة عن تشغيل خطوط جديدة فى اطار توسعة شبكة خطوطها الجوية مثل خط كينشاسا بالكونغو مارس المقبل ودبلن بأيرلندا فى يونيو القادم والانتهاء من اجراءات تشغيل خط دكا بنجلاديش خلال العام الحالى وغيرها من الخطوط الجديدة فضلا عن الاستمرار فى خطة تحديث الأسطول، حيث يشهد نهاية عام 2022 و2023 البدء فى استلام أولى طائرات الإيرباص A321NEO والبوينج B787-9Dreamliner المتعاقد عليهم.. ولا يزال التفاؤل يملئ مصر للطيران فى الخروج والتعافى من أزمة فيروس كورونا فى أسرع وقت مثلما اجتازت الشركة الوطنية العديد من الأزمات على مدار تاريخها المشرف الذى يمتد ل90 عامًا فى سماء العالم.

2023.. فتح خطوط جديدة / إعادة تشغيل خطوط.. وزيادة الأسطول

نحجت الشركة الوطنية مصر للطيران وشركاتها التابعة ممثلة عن الطيران المدنى المصرى خلال مشاركتها فى معرض الطيران الدولى Dubai Airshow فى التعاقد على عدد من الصفقات الجديدة التى تهدف إلى النهوض بقطاع الطيران المدنى ليواكب استراتيجية الدولة لجذب ٣٠ مليون سائح بحلول ٢٠٣٠... وخطة التنمية المستدامة مصر ٢٠٢٠..

وأكد المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة مصر للطيران، إن الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال المعرض تنوعت وفقًا لإمكانات واحتياجات الشركة خلال الفترة المقبلة.. وأضاف «زكريا» لن مصر للطيران نجحت فى التعاقدات الجديدة بينها التعاقد مع شركة إيرباص على ضم 10 طائرات من طراز A350-900، لمصر للطيران ويتميز طراز A350-900 الرائد من الطائرات فى تخفيض استهلاك الوقود وانبعاثات ثانى أكسيد الكربون بنسبة 25%. كما تعاقدت الشركة على انضمام 18 طائرة جديدة أخرى من طراز بوينج B737-8MAX، ولكن بنظام الإيجار التشغيلي، ويعد هذا التعاقد هو الصفقة الأولى بين كل من شركة Air Leas Corporationوالناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية «مصر للطيران».

تم توقيع اتفاقية لصيانة وإصلاح بعض وحدات طائرات مصر للطيران لدى شركة Honeywell، جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول لجناح مصر للطيران بمعرض دبى للطيران 2023، وقال المهندس وليد الخفيف رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية إن الهدف من التعاقد مع شركة Honeywell هو تقليل زمن إصلاح بعض الوحدات خارج نطاق التغطية الفنية المسئولة عنها شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية لأسطول مصر للطيران...

*وقامت مصر للطيران للخطوط الجوية بالتعاقد مع أكاديمية السعودية لتدريب الطيارين وكذلك للاستعانة بجهاز الطيران التمثيلى لطراز B787 Dreamliner، حيث تمتلك مصر للطيران حاليًا سبع طائرات من هذا الطراز، ومن المنتظر استلام الطائرة الثامنة فى بداية عام 2024، ما يستدعى زيادة عدد الطيارين المؤهلين لقيادة هذا الطراز الحديث.

محمد موسى

خطوط جديدة.. وإعادة تشغيل

احتفلت الشركة الوطنية مصر للطيران مع ركابها بانطلاق أولى رحلاتها الجوية من مطار القاهرة والمتجهة إلى دكا بنجلاديش، وقامت مصر للطيران بتقديم الهدايا والتقاط الصور التذكارية وسط ترحيب من الركاب بتشغيل هذا الخط الجديد..

استقبل مطار القاهرة الدولى أولى رحلات مصر للطيران قادمة من مطار نيوارك بولاية نيوجيرسى بتقليد رش المياه على الطائرة للترحيب بتشغيل هذا الخط، حيث تقوم الشركة بتسيير 3 رحلات أسبوعية بين القاهرة ونيوجيرسى.

شهد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى وغاريث بايلى السفير البريطانى بالقاهرة مراسم انطلاق أولى رحلات مصر للطيران من مطار القاهرة الى مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة على طراز طائرتها البوينج 800 B737-، وبتشغيل خط مانشستر سيصبح إجمالى عدد رحلات شركة مصر للطيران الى المملكة المتحدة (20) رحلة أسبوعيًا بواقع (14) رحلة إلى لندن و(5) رحلات إلى مانشستر ورحلة من الاقصر الى مطار هيثرو بلندن.

< أقلعت أولى رحلات مصر للطيران المباشرة من مطار القاهرة إلى نيودلهى وفى ظل التزايد الملحوظ والمستمر فى حجم التبادل التجارى وحركة السفر بين مصر والهند حيث تسير مصر للطيران رحلات جوية مباشرة إلى نيودلهى بواقع 4 رحلات أسبوعيًا....

< انطلقت أولى رحلات مصر للطيران المباشرة إلى بورسودان وعلى متنها 120 راكب، حيث قامت سلطات المطار بالسودان باستقبال الطائرة للترحيب بتشغيل هذا الخط الهام وذلك بعد فتح المجال الجوى لشرق السودان.

< شهد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران وهيروشى أوكا سفير اليابان مراسم الاحتفال بإعادة انطلاق أولى رحلات مصر للطيران من مطار القاهرة إلى مطار ناريتا –بطوكيو، وذلك بعد توقف دام لأكثر من ثلاث سنوات فى أعقاب تداعيات جائحة كورونا.

< أقلعت أولى رحلات الناقل الوطنى مصر للطيران إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا بطائرة من طراز دريم لاينر B787-9 وعلى متنها 234 راكب، ومن المقرر تشغيل الخط بواقع رحلتين أسبوعيًا يومى الثلاثاء والخميس، وذلك فى إطار خطتها التوسعية نحو زيادة عدد النقاط التى تصل إليها حول العالم.

< قامت مصر للطيران بإضافة نقطة جديدة لشبكة خطوطها المنتشرة حول العالم فيما يقرب من 35 دولة، حيث تم تشغيل خط طيران مباشر بين القاهرة/شنغهاى بالصين بطائرة من طراز بوينج 300-777 بواقع ثلاث رحلات أسبوعية....

استلام طائرات جديدة

شهد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى مراسم احتفال الناقل الوطنى مصرللطيران باستلام أولى طائراتها من طراز إيرباص A321 NEO لتكون أولى شركات الطيران داخل قارة أفريقيا التى تضم هذه الطراز إلى أسطولها.