نيوكاسل ينضم لصراع التعاقد مع عمر مرموش

كشفت تقارير ألمانية عن دخول عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني والمنتخب ضمن دائرة اهتمام ناديي نيوكاسل يونايتد وتوتنهام الإنجليزيين.





ووضع الناديان الإنجليزيان عيونهما على مهاجم أينتراخت فرانكفورت الألماني، عمر مرموش الذي يتألق مع فريقه في البوندسليجا هذا الموسم.

وأشارت صحيفة (بيلد) الألمانية إلى أن مرموش لن يرحل بمقابل أقل من 30 مليون يورو.

وانضم مرموش إلى فرانكفورت في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع فولفسبورج الألماني.

وشارك مرموش مؤخرا مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ودعها الفراعنة من ثمن النهائي على يد الكونغو الديمقراطية، علما بأنه سجل هدفا في مرمى غانا بدور المجموعات.



وسجل مرموش في الموسم الحالي 12 هدفا مع فرانكفورت وصنع 3 أهداف لزملائه.