الأحد 05 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

يورتشيتش يعلن قائمة بيراميدز في مواجهة فيوتشر

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة فيوتشر في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

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ويحل فيوتشر ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الاثنين على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة ٢١ من بطولة الدوري.

قائمة بيراميدز أمام فيوتشر:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمود مرعي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي  - بلاتي توريه - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - عمر رمضان - مهند لاشين - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - محمود صابر    

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي - فخري لاكاي

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