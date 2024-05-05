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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تاكيس جونياس يشكو بيراميدز للحصول على مستحقاته

تاكيس جونياس
تاكيس جونياس

تقدم اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني السابق لفريق بيراميدز بشكوى رسمية لإتحاد الكرة ضد ناديه السابق مطالباً بالحصول على مستحقاته المتاخرة بعد رحيله عن تدريب الفريق.

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وطالب تاكيس جونياس بالحصول على قيمة 3 أشهر من راتبه في بيراميدز بقيمة 130 ألف دولار، قبل اللجوء لخطوة تصعيدية أخرى بشكوى النادي امام الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وكان بيراميدز قد أعلن فسخ التعاقد مع تاكيس جونياس في مطلع العام الماضي بسبب تراجع نتائج الفريق محلياً وأفريقياً.

ولعب بيراميدز 15 مباراة في الموسم الماضي تحت قيادة تاكيس جونياس وهي الولاية الثانية له مع الفريق حقق خلالها الفوز في 9 مباريات وتلقى 4 هزائم وتعادل في مباراتين.

 

 

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