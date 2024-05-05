اللجنة الأولمبية تبحث مع وزير الرياضة آخر استعدادات المشاركة بأولمبياد باريس 2024

تبحث اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة يوم الثلاثاء القادم في مركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادي آخر الاستعدادات الخاصة بالمشاركة في أولمبياد باريس 2024 التي تقام خلال الفترة من 26 يوليو حتى 14 أغسطس المقبل.

ويتواجد في الاجتماع المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورؤساء الاتحادات الأولمبية والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وعددا من قيادات الوزارة.

ويناقش الاجتماع المرتقب استعدادات اللجنة الأولمبية للمشاركة في أولمبياد باريس بعد أن نجحت مصر في المشاركة بأكبر بعثة في تاريخها بأولمبياد باريس 2024 بواقع 140 لاعب ولاعبة في 21 رياضة حتى الآن، لتصبح مصر أكثر بلد عربي وإفريقي تأهل لاعبيه إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس.

وقال ياسر إدريس، إن مثل هذه الاجتماعات تكون مفيدة للغاية حيث يتم الوقوف على أخر المتطلبات الخاصة بكل الاتحادات والفرص المتاحة لتأهيل المزيد من اللاعبين لأولمبياد باريس 2024 والتوقعات الخاصة بأداء الفراعنة في المنافسات.

رئيس اللجنة الأولمبية: متابعة مستمرة من وزير الشباب والرياضة

وأشاد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بالمتابعة المستمرة من جانب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي يوفر كافة احتياجات اللاعبين من أجل المشاركة بأكبر بعثة في تاريخ مصر بالأولمبياد وهو ما تحقق حتى الآن ويؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح وأن كل ما تم التخطيط له تم تنفيذه على أرض الواقع وننتظر حصد الميداليات الأولمبية في باريس.

وما زال عدد المصريين المتأهلين لأولمبياد باريس 2024 مرشحا للزيادة في أكثر من اتحاد رياضي حيث ما زال باب التأهل مفتوحا من خلال المشاركة في البطولات المستمرة حتى الآن ويشارك فيها أبطال مصر فهناك من تأكد مشاركته وآخر ما زال ينافس على بطاقة الأولمبياد.

ويواصل اللاعبون المصريون خوض المنافسات الرسمية مع إقامة معسكرات داخلية وخارجية بهدف الوصول إلى الجاهزية التامة فنيا وبدنيا على الشكل الأمثل استعدادا للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بهدف تحقيق الإنجاز الأكبر وحصد أكبر عدد ميداليات أولمبية في تاريخ مصر.