عاجل
توطين صناعة النقل في مصر وانشاء مصنعين سرايا القدس تنشر مشاهد لدرون إسرائيلية سيطرت عليها خلال تنفيذها مهام استخباراتية
الجمعة 24 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدرب الزمالك يتراجع عن قراره قبل مواجهة الاتحاد

جوميز
جوميز

 أجرى البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعديلاً على برنامج إعداد الأبيض لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة، في مسابقة الدوري الممتاز.
 وقرر المدير الفني منح اللاعبين راحة، اليوم الجمعة، من التدريبات، بعدما سبق وقرر خوض التدريبات بصورة طبيعية بدون راحة استعدادًا للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الإثنين المقبل ببرج العرب، في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
 وتعادل فريق الزمالك مع مودرن فيوتشر بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس باستاد المقاولون العرب في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 25 نقطة.

الجريدة الورقية