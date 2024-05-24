مدرب الزمالك يتراجع عن قراره قبل مواجهة الاتحاد

أجرى البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعديلاً على برنامج إعداد الأبيض لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة، في مسابقة الدوري الممتاز.

وقرر المدير الفني منح اللاعبين راحة، اليوم الجمعة، من التدريبات، بعدما سبق وقرر خوض التدريبات بصورة طبيعية بدون راحة استعدادًا للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الإثنين المقبل ببرج العرب، في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع مودرن فيوتشر بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس باستاد المقاولون العرب في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 25 نقطة.