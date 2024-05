نجوم تحدوا قوانين مهرجان كان لدعم فلسطين.. صور

شهدت الدورة الـ77 من مهرجان كان السينمائي الدولي، دعم النجوم للقضية الفلسطينية، وذلك بطرق مختلفة، سواء على السجادة الحمراء، أو خلال عرض الأفلام.

وكانت عدسات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ77، حرصت على التقاط العديد من المواقف التي تأتي لدعم الفنانين للقضية الفلسطينية.

ومن أبرز هؤلاء النجوم: "كاني كوسروتي، بيلا حديد، كيت بلانشيت، صبا مبارك، باسكال كان، جاسمين ترينكا، مي المصري، رشيد مشهراوي، درة.

ويأتي دعم النجوم للقضية الفلسطينية رسالة واضحة على رفض العنف الذي يحدث في غزة من قوات الاحتلال.

ورفع علم فلسطين في مهرجان كان على خيمة الجناح الجزائري، وذلك بعد استضافة الجناح الجزائري للجناح الفلسطيني.

وتستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها خلال السطور التالية نجومًا دعموا القضية الفلسطينة في مهرجان كان:

كاني كوسروتي:

ظهرت الفنانة الهندية، خلال فعاليات المهرجان بحقيبة على هيئة بطيخة، التي أصبحت رمزًا للقضية الفلسطينية في الفترة الأخيرة لتضمنها نفس ألوان علم فلسطين.

كاني كوسروتي هي بطلة الفيلم الهندي All We Imagine As Light، المشارك في المسابقة الرسمية بالدورة 77 من مهرجان كان السينمائي، وهو أول عمل هندي يشارك بالمهرجان منذ 30 سنة.

بيلا حديد:

فيما ارتدت "بيلا"، فستانًا مستوحى من الكوفية الفلسطينية لتكريم أصلها، حيث تنتمي إلى أصول عربية فلسطينية.

وظهرت بيلا حديد، في إحدى المناسبات على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي وهي مرتدية ما وصفته عدد من المواقع الأجنبية بـ“فستان الكوفية” لدعم القضية.

كيت بلانشيت:

ارتدت الممثلة العالمية كيت بلانشيت، فستانًا مميزًا بألوان علم دولة فلسطين متناسقًا مع السجادة الحمراء.

حيث كان يحمل الفستان الألوان “الأبيض والأسود والأخضر والأحمر” يكمله لون السجادة.

باسكال كان:

ارتدت الفنانة الفرنسية، تضامنها مع القضية الفلسطينية، بارتدائها فستانًا مكتوبًا عليه فلسطين باللغة العربية والنون على شكل قلب، وجاء ذلك قبل عرض فيلم "سبتمبر يقول" التي شاركت به داخل مسابقة نظرة أخرى في مهرجان كان السينمائي الدولي.

كما التقط فريق عمل الفيلم صورًا لهم وهم يضعون أيديهم على أفواههم تعبيرًا عن سكوت العالم وتجاهلهم ما يحدث في غزة.

جاسمين ترينكا

وأعلنت الممثلة الإيطالية جاسمين ترينكا، دعمها للقضية الفلسطينية من خلال ارتدائها دبوسا على شكل علم فلسطين.

صبا مبارك:

ارتدت الفنانة الأردنية صبا مبارك، مرتدية دبوسًا برمز البطيخة الذي يحمل ألوان العلم الفلسطيني، التي أصبحت رمزًا للقضية الفلسطينية في الفترة الأخيرة لتضمنها نفس ألوان علم فلسطين، وذلك من إحدى الندوات الحوارية بمهرجان كان السينمائي الدولي.

فيما ظهر بجانبها أحد السينمائيين وهو مرتدي تيشرت عليه خريطة فلسطين في نفس الجلسة الحوارية بمهرجان كان السينمائي الدولي.

درة:

ظهرت الفنانة التونسية درة ترتدي رابطة عنق على شكل الشال الفلسطيني، بصحبة المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، وذلك على هامش مبادرة المسافة صفر، بحضور صُناع السينما من غزة.