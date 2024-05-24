محمد صلاح يظهر بنيولوك صادم.. والجمهور: يستعد للسعودية (شاهد)

فاجأ محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، جمهوره بنيو لوك، حيث تخلى عن تصفيفة شعره الكيرلي، واعتمد قصة شعر جديدة، وجاء ذلك خلال أحدث ظهور له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

محمد صلاح

نيولوك محمد صلاح:

ظهر محمد صلاح وهو يلتقط صورة أمام المرآة، ويرتدي بدلة كاجوال باللون البيج، مكونة من شورت وقميص تركه مفتوح الأزرار، ما أعطاه إطلالة جريئة ومميزة على غير العادة، الأمر الذي أثار إعجاب الجمهور.

محمد صلاح يثير الجدل بقصة شعر جديدة والجمهور: شكله بيستعد بالقصة للسعودية:

اقتربت صورة محمد صلاح بعد النيولوك، الذي اعتمده من حصد نصف مليون إعجاب من متابعيه وجمهوره في أقل من ساعة، بالإضافة إلى تعليقات محبيه الذين أشادوا باللوك الجديد، فكانت أبرزها: "شكله بيستعد بالقصة للسعودية، نعيمًا يا أبو مكة، يا راجل كده أحسن نعيمًا، فين شعرك يا غالي، طب والله وشك نور، فخر العرب، صحتين، أفضل لاعب في العالم، اقرع، شيل النحس يابو صلاح شيل".

رسالة خاصة من محمود الخطيب إلى محمد صلاح:

على صعيد آخر، وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي رسالة إلى محمد صلاح، حيث كتب أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيس بوك": "محمود الخطيب: محمد صلاح، أسطورة مصرية حقيقية، قال بيبو في تقرير خاص عبر شبكة "cnn" العالمية: "صلاح أصبح أسطورة مصرية، يتمتع بقدرات فنية وبدنية رائعة، وعقل احترافي في إدارة حياته".

محمود الخطيب

كما أشار الخطيب إلى أن محمد صلاح لاعب رائع ومحترف حقيقي، نجح في تقديم نفسه بصورة جيدة في أعلى مستويات كرة القدم، لافتًا إلى إنه يتمنى حصوله على بطولة قارية رفقة منتخب مصر".

كما تطرق إلى إنجازه في منتخب المغرب واحتلال المركز الرابع بكأس العالم 2022، قائلًا: "ما حدث كان بمثابة الحلم لجميع المنتخبات العربية والأفريقية، وهذا الحصاد نتيجة الإعداد والتخطيط الجيد".