جلسة استماع لأعضاء اتحاد الأوراق المالية حول مستقبل ضريبة الأرباح الرأسمالية

10% نسبة الضريبة

يعقد الاتحاد المصرى للأوراق المالية برئاسة أشرف سلمان فى اجتماعه القادم جلسة استماع لاستعراض آراء أعضاء المجلس حول ضريبية الأرباح الرأسمالية ومستقبلها فى ظل المتغيرات الأخيرة بشأن الضريبة.

كان مجلس الوزراء قد عقد مؤخرًا اجتماعًا مع اطراف السوق بشأن ضريبية الأرباح الرأسمالية، حيث تقرر أن يتم تحصيل الضريبة بداية من الموسم الضريبى مارس/أبريل 2025، وذلك من خلال شركة مصر للمقاصة عن عام 2024 وتكليف وزارة المالية باتخاذ الإجراءات القانونية للتجاوز عن تحصيل الضريبة المستحقة من تاريخ صدور القانون رقم 30 لسنة 2023 حتى انتهاء السنة الميلادية فى 31 ديسمبر 2023.

كما تم التوافق على أن تقوم مصلحة الضرائب بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة بوضع الإجراءات اللازمة لاحتساب وتحصيل الضريبة عن عام 2024.

علمت «الوفد» أن جلسة الاستماع ستكون ضمن عدد من بنود أجندة الاجتماع، حيث تتم مناقشة آراء الأعضاء حول مستقبل ضريبة الأرباح الرأسمالية، وما تسببه من أضرار على سوق الأوراق المالية، والوصول إلى أفضل الآراء لعرضها على الجهات المختصة، وذلك بهدف الحفاظ على البورصة كمنصة مهم فى التمويل.

كانت الحكومة قد الغت ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة عام 2014، وأقرت بدلًا منها ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% على التوزيعات النقدية، ثم تأجل تطبيقه لمدة عامين، واستمر التأجيل لمدة 10 سنوات متتالية.