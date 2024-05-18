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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فيرمينيو ومحرز يقودان تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام أبها بدوري روشن

فيرمينيو ومحرز
فيرمينيو ومحرز

استقر الألمانى ماتياس يايسله المدير الفني لأهلى جدة على التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام أبها  مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، ضمن الجولة الـ 32 من دوري روشن السعودي.

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حراسة المرمى: إدوارد ميندي
خط الدفاع: روجير إيبانيز  ــ عبدالباسط هندي ــ ريان حامد – عبدالله العمار
خط الوسط: زياد الجهني ــ  فرانك كيسيه ــ رياض محرز
خط الهجوم: روبرتو فيرمينو ــ فراس البريكان ــ ألان سانت ماكسيمان.

يحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 58 نقطة، فيما  يأتي فريق أبها الذي يناس على الهبوط في المركز الـ17 برصيد 29 نقطة. 

كان الأهلي السعودي اكتسح نظيره أبها بسداسية نظيفة في مباراة الدور الأول من المسابقة هذا الموسم.

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