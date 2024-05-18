السبت 18 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

40 درجة .. موجة شديدة الحرارة على جميع الأنحاء

حالة الطقس
حالة الطقس

موجه حارة.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد موجة شديدة الحرارة علي كافة الأنحاء والحرارة تقارب حاجز 40 درجة علي بعض المناطق.

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وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه وفقا لآخر إصدارات النماذج العددية، تشهد البلاد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة خلال الفترة القادمة حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 37: 40 درجة.

 ارتفاعا فى درجات الحرارة

ويشهد اليوم  السبت، ارتفاعا فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية واستمرار الموجه شديدة الحرارة، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم نشاط رياح على كل الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم السبت 

 القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 27.

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