السبت 04 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مي سليم تطلق بوستر فيلمها الجديد "بنقدر ظروفك"

فيلم بنقدر ظروفك
فيلم بنقدر ظروفك

روجت الفنانة مي سليم لفيلمها الجديد "بنقدر ظروفك" بالتعاون مع الفنان أحمد الفيشاوي والذي سيطرح خلال الأيام القليلة المقبلة بعدما كان مقرر طرحه في عيد الفطر الماضي.

 

نشرت الفنانة مى سليم البوستر الرسمي لفيلم بنقدر ظروفك عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت قائلة: قريبا.

يأتي ذلك بعدما أعلنت الشركة المنتجة لفيلم بنقدر ظروفك أنه سيتم طرحه في دور العرض السينمائية يوم الأربعاء الموافق 22 مايو لينضم إلى قائمة الأفلام الموجودة ضمن المنافسة في شباك التذاكر بالسينمات.

فيلم بنقدر ظروفك

أبطال فيلم بنقدر ظروفك

وجاء البوستر الرسمي لفيلم بنقدر ظروفك يتضمن عددا كبيرا من أبطال العمل وعلى رأسهم أحمد الفيشاوي ومي سليم ومحمد محمود ومحمود حافظ ونسرين طافش وإبرام سمير وعارفة عبد الرسول وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.

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