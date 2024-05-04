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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

إيرادات فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في آخر ليلة عرض

فيلم فاصل من اللحظات
فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

حقق فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، أمس الجمعة، إيرادات بلغت قيمتها 886،316 جنيه، وذلك ضمن قائمة الأعمال المنافسة في موسم عيد الفطر.

 

أحداث فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

وتدور قصة الفيلم الذي ينافس في موسم أفلام عيد الفطر 2024 في إطار من الفانتازيا المليئة بالكوميديا والمفاجآت، من خلال زوجين تتسم حياتهما بالرتابة والملل، ويحدث شيئًا ما يقلب حياتهم رأسًا على عقب، وتتبدل أحوالهما بطريقة غير متوقعة، ويكون هناك شبيهة للزوجة على طريقة باربي التي تهتم بنفسها وملابسها.

 

أبطال فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة تأليف شريف نجيب وجورج عزمي، إخراج أحمد الجندي، يشارك في بطولته هنا الزاهد وهشام ماجد، بيومي فؤاد ومحمد ثروت، الطفل جان رامز، غادة إبراهيم.

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

آخر أعمال الفنان هشام ماجد

من ناحية أخري، يذكر أن آخر أعمال الفنان هشام ماجد مسلسل أشغال شقة، وتم عرضه في النصف الأول من المارثون  الرمضاني القبل  وحقق نجاحا كبيرا، وهو ينتمي لنوعية المسلسلات الكوميدية.

 

وتدور أحداثه حول طبيب شرعي يُدعى حمدي عبد الرحيم الذي يجسد شخصيته الفنان هشام ماجد، والذي يُرزق بتوأمين ليبدأ هو وزوجته بالبحث عن مديرة منزل لرعاية الطفلين، لكن هذا لن يحدث بسهولة وتبدأ معاناتهم وفي ظل انشغالهما بالعمل يعجزان عن الوفاء بمتطلبات الأطفال.

 

ويقررا الزوجان أن الحل لمشكلتهما هو الاستعانة بمدبرة منزل، للاعتماد عليها في رعاية الطفلين بدلا عنهما.

 

يبدأ الثنائي بمساعدة أصدقائهما رحلة البحث عن مدبرة خادمة مناسبة لرعاية طفليهما، ولكن يتضح لهما أن مسؤولية الاستقرار على واحدة بعينها أمر صعب للغاية.

 

وكلما بدأت مدبرة منزل في ممارسة مهام عملها ينشب بينها وبين الزوجين خلاف في إطار كوميدي.

 

أبطال مسلسل أشغال شقة

ومسلسل أشغال شقة، يضم مجموعة من نجوم الفن وأبرزهم: الفنان هشام ماجد والفنانة أسماء جلال، و يشاركهم في البطولة سلوى محمد علي، شيرين، مصطفى غريب، رحمة أحمد فرج، محمد محمود، مي كساب، نهى عابدين وانتصار وإنجي وجدان وغيرهم، والعمل من إخراج وتأليف خالد دياب.

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الجريدة الورقية