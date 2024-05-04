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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

فيلم "السرب" يتصدر شباك التذاكر بإيرادات مرتفعة أمس

فيلم السرب
فيلم السرب

حقق فيلم "السرب" للنجم أحمد السقا، أمس، الجمعة، إيرادات بلغت 3،054،254 جنيهًا، وذلك ضمن الأعمال المشاركة في موسم عيد الفطر المبارك.

 

أبطال فيلم السرب

ويشهد فيلم السرب مشاركة عددٍ كبيرٍ من الفنانين من بينهم أحمد السقا ودياب وشريف منير ومحمود عبدالمغني، ومحمد ممدوح ونيللي كريم ومصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

 

قصة فيلم السرب

يذكر أن يؤرخ فيلم السرب، لإحدى بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيا ذبحا فى ليبيا وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى توجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

 فيلم السرب

شخصيات النجوم في العمل

ويجسد الفنان دياب شخصية قائد جناح عسكري في تنظيم داعش الإرهابي، ويجسد النجم أحمد السقا، دور ضابط في المخابرات المصرية ينجح في التوغل داخل التنظيم الإرهابي، بينما يظهر كل من النجم آسر ياسين وكريم فهمي والنجم شريف منير ضباط في القوات الجوية المصرية والمسئولين عن تنفيذ المهمة.

 

أفلام موسم عيد الفطر

ويشار إلى أن ينافس بجانب فيلم السرب، في شباك التذاكر بموسم عيد الفطر المبارك، عدد من الأفلام من بينها : "شقو لعمرو يوسف، عالماشي لعلي ربيع، وفاصل من اللحظات اللذيذة لهشام ماجد.

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الجريدة الورقية