أحمد كريمة: علم الطاقة خزعبلات وأكل لمال الناس بالباطل

هاجم الشيخ أحمد كريمة، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، ما يعرف بعلم الطاقة والإسقاط النجمي،قائلا: “علم الطاقة خزعبلات وتدليس، وأكل لمال الناس بالباطل”.

وأضاف أحمد كريمة، خلال حواره ببرنامج "كلام الناس" مع الإعلامية "ياسمين عز"، مساء اليوم : “لو كانت الأمور بعلم الطاقة؛ لما أخذت الجيوش بالأسباب والتسليح”.

ونفى أحمد كريمة أن تكون الحجامة سنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قائلا :" كانت وصفة بيئية موجودة قبل النبي".

وكان الشيخ أحمد كريمة، قال إن القرآن حدثنا عن كيفية بناء الأهرامات عندما طلب فرعون ببناء صرح ليبلغ السماء.



زاهي حواس كان يرد على أقاويل اليهود



ورد أحمد كريمة، خلال حواره ببرنامج "كلام الناس" مع الإعلامية ياسمين عز على فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم عن الجدل المثار حول عدم وجود أدلة أثرية عن وجود سيدنا موسى وسيدنا إبراهيم، قائلا : " زاهي حواس كان يرد على أقاويل اليهود بأن لهم حق في الأهرامات بأنه لم تظهر حتى الآن أي أثار لهم:.

وأشار أحمد كريمة إلى أن كل الأنظمة الحاكمة في عصور الأنبياء كانوا يعتبرون اليهود خارجين عن القانون، مضيفا أن القرآن ذكر الأهرامات في قوله تعالي "وفرعون ذي الأوتاد".

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري، أنه لا يوجد أثر لأنبياء الله في الحضارة المصرية القديمة، ولا يوجد اسم نبي داخل مقبرة فرعونية، مؤكدا أنه لا أهاجم التوراه ولا أهاجم أي دين.



وقال زاهي حواس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، مساء الإثنين: “ أنا مسلم ومؤمن بما كتب في القرآن الكريم والكتب السماوية"، مشيرا إلى أن سيدنا إبراهيم وسيدنا يوسف وسيدنا موسى أتوا إلى مصر و كان الخروج منها.



وتابع زاهي حواس: "اكتشفنا من الأثار المصرية حوالي 30 % فقط ومازال هناك 70 % من الأثار تحت الأرض ومن المحتمل أن يتم اكتشاف في المستقبل معلومات جديدة ترتبط بوجود سيدنا موسى في مصر".



وكان عالم المصريات الدكتور زاهي حواس أكد أن "لعنة الفراعنة" ليس لها أي حقيقة علمية، مشيرًا إلى أنه لا يعتقد ولا يؤمن بتلك الكلمة وهو يعالج من مرضه في ألمانيا.

وقال زاهي حواس، : أصبت بخشونة في الركبة وتوجهت لألمانيا من أجل العلاج، وصرح بأن أنباءً انتشرت خلال تلك الفترة بأنه يتم علاجه من لعنة الفراعنة وهو غير صحيح.

وذكر زاهي حواس أن كلمة لعنة الفراعنة اشتهرت بعد العثور على قبر توت عنخ آمون.