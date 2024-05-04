خالد أبو بكر: حرب غزة كشفت وفضحت الاحتلال الإسرائيلي أمام العالم (فيديو)

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن الحرب في غزة كشفت وفضحت الاحتلال الإسرائيلي أمام العالم، مضيفًا:" حينما ننظر لهزائم وانكسارات الإسرائيليين، وانهيار الجيش، فهذا يدفعنا لسؤال عن عقيدتهم، فهؤلاء جاءوا من كل فج عميق".

وعلق خالد أبو بكر خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، على مطالبات مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، بالتوقف عما وصفه بـ"ترهيب العاملين في المحكمة"، وتحذيره لموظفي المحكمة تضييقًا من إسرائيل وأمريكا، معقبًا:" يعني أبعته قسم الهرم يعمل محضر؟!".

ثبت للجميع أنه لا ضمير ولا إنسانية و لا عدل

وأضاف خالد أبو بكر أنه ثبت للجميع أنه لا ضمير ولا إنسانية ولا عدل، والمباديء لا تطبق على الجميع سواسية، وموضوع غزة كان كاشفًا بكل المعاني.

وأعرب خالد أبو بكرعن استيائه،قائلا :"هل بهذا نلغي تدريس فكرة القانون الدولي!.. للأسف علموا الناس في كلية الحقوق أن القانون العام هو القوة.. دا مش مجتمع دولي إحنا في غابة!".

بيان حركة المقاومة الإسلامية (حماس)

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) “أن وفدا قياديا من الحركة سيتوجه اليوم السبت إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات غير المباشرة للتوصل الى صفقة لوقف العدوان الاسرائيلي على القطاع”، وفق روسيا اليوم.



وجاء في بيان للحركة: في ضوء الاتصالات الأخيرة مع الإخوة الوسطاء في مصر وقطر، سيتوجّه السبت وفد من حركة حماس إلى القاهرة لاستكمال المباحثات.

وأضاف البيان: "وإذ نؤكد على الروح الإيجابية التي تعاملت بها قيادة الحركة عند دراستها لمقترح وقف إطلاق النار الذي تسلَّمته مؤخراً، فإننا ذاهبون إلى القاهرة بنفس هذه الروح للتوصل إلى اتفاق".

وأكد البيان: إننا في حركة حماس وقوى المقاومة الفلسطينية عازمون على إنضاج الاتفاق، بما يحقق مطالب شعبنا بوقف العدوان بشكل كامل، وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة النازحين، وإغاثة شعبنا وبدء الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل جادة.

وكانت وسائل إعلام قد أشارت في وقت سابق من اليوم نقلا عن مصادر فلسطينية مطلعة أن الورقة الأخيرة التي تسلمتها حركة حماس تضمنت نقاطا ايجابية وتراجعا في الموقف الإسرائيلي يمكن البناء عليه.