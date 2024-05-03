بكري يدافع عن حسام موافي: قبلته عفوية تؤكد طيبة قلبه واحترامه (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الدكتور حسام موافي أحد رواد طب الباطنة في مصر، والذي يقدم برنامج «رب زدني علما» على قناة صدى البلد، مشيرا إلى أنه احتفى بزواج ابنته خلال الأيام الماضية بحضور بعض الرموز.

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن الدكتور حسام موافي قبَّل بشكل عفوي يد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب خلال عقد القران كما يقبل أيادي الكثيرين من المرضى، مما عرضه لحملة شرسة على التواصل الاجتماعي.

ونوه إلى أن الدكتور حسام موافي يتحدث في خطب بالعلم والدين ويحتضن البشر، وأقول له لا تيأس ولا تحزن، فهذا زمن ممن لا يعرفون القيم في اللجان الإلكترونية.

وتابع الإعلامي مصطفى بكري قائلا: أعرف حالات كثيرة كان يرفض «موافي» أخذ ثمن الكشف منها، وهناك البعض أكد أنك قبلت رؤوسهم دون أن تعرفهم، فنحن نفخر بك في كل الأماكن، والبسطاء يفخرون بك، وأنت قيمة نعتز بها.

ووجه مصطفى بكري رسالة للدكتور موافي قائلا: تصرفك كان عفويا وهذا تقدير واحترام وطيبة قلب، وكل التحية للدكتور حسام موافي الذي نفخر به طبيبا خلوقا، يجمع عليه الكثيرون على أنه من أهم الأطباء في مصر والعالم.

خطورة الإمساك وأسبابه وطريقة علاجه دون أدوية

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، خطورة الإمساك المزمن وعلاقته بالمغص، مشيرا إلى أن الإمساك عرض منتشر جدا، معلقا: الإمساك ليس مرض وإنما هو عرض لأمراض كثيرة جدا.

وأضاف حسام موافي خلال تقديم برنامج «رب زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد، أن البراز هو منبه للتبرز حينما ينزل إلى منطقة محددة (القولون)، وحالة عدم الاستجابة للتبرز يصيب الشخص بالإمساك الاعتيادي، ومن بينهم الطلاب.

واستكمل قائلا: يوجد بالقولون منبه وجرس عندما يمتلئ البراز -على سبيل المثال- يأتي إشعار للمنبهات بضرورة التبرز لشعوره بهذا الشيء، وقد لا يهتم الشخص بهذا الشعور ويتركه لمرات عديدة حتى تتراكم عليه الكمية.

واستكمل الدكتور حسام موافي: تحاليل البراز والمنظار توضح مدى خطورة الحالة الطبية لمن يعاني من الإمساك المزمن، مشددا على ضرورة عدم تناول الملينات للإمساك.

ونوه حسام موافي قائلا: لعلاج الإمساك يمكن تناول المريض ردة مخلوطة بالزبادي وعسل النحل في الصباح، مع تناول القراصيا والبرتقال في المساء، وأخذ لبوس جلسرين، مشددا على أن خلل الصوديوم والبوتاسيوم في الجسم يؤدي للإمساك.

واختتم قائلا: مريض السكر نادرا نجد عنده إما إسهال عصبي أو إمساك.