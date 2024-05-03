توفيق عكاشة يكشف سبب ابتعاده عن الإعلام.. "بكلم المياه والتزام بيتي أفضل" (فيديو)

كشف الإعلامي توفيق عكاشة، سبب خروجه من المشهد الإعلامي، قائلا: أنا صاحب مدرسة وصاحب فكر معين ولي رؤية وأقدم برنامج (وان مان شو) وهو برنامج صعب ويحتاج ثقافة شديدة جدا ومعلومات عامة غزيرة".

وتابع: “بتقعد تتكلم لوحدك ما فيش معك ضيوف وجزء يبقى تحليلا للأحداث وجزء استعراض للأخبار وجزء آخر تتحدث في الحياة الاجتماعية للمجتمع اللي أنت تخاطبه يعني فمن خلال رؤيتي الشخصية من خلال فكري كان هناك اختلاف في وجهات النظر ما بين ما أنا أراه وبين ما الأخوة يرونه في أماكنهم”.



وأكمل خلال حواره مع برنامج "سؤال مباشر"، المذاع عبر فضائية “العربية” : “ابتعدت يعني فترة يعني أول مرة غلقت قناة الفراعين طبعا فبعدت بعد ما تم رفدي من مجلس النواب دي كانت أول مرة تاني مرة كنت اشتغلت في قناة الحياة وبعدين توقف البرنامج وأنا بناء عليه قعدت في البيت الحقيقة بعد كده بفترة تلقيت العديد من العروض منهم برضى ومن آخرين ولكن أنا فضلت الابتعاد وتركت الساحة لمن هم أصحاب فكر ورؤية وفلسفة ولهم رؤية استراتيجية، ففضلت التزام بيتي أفضل”.

وعن تغريدته “زهقت من نفسي ومن الناس ومن الدنيا”، بين أن كلامه وتحليلاته كانت مثل الحرث في الماء والحديث إليها، مردفا: “الناس بترى أنها من الخيال وناس تقعد تجادل معاك طب يا عم إنت قريت ايه يا عزيزي الفاضل ما هي درجه ثقافتك ايه يا عمنا ايه اللي إنت تعرفه لا مفيش، بس هو المشكلة ان هو رافض الحقيقة”.

