لا علاقة بالأديان.. أحمد كريمة يكشف حكم الاحتفال بشم النسيم (فيديو)

قال الشيخ أحمد كريمة، إنه يوجد لدينا مناسبات اجتماعية مثل يوم الأم وشم النسيم، لافتا إلى أن شم النسيم عيد مصري قديم لا علاقة له باليهودية ولا بالمسيحية ولا بالإسلام.

وأوضح أحمد كريمة، خلال برنامج "كلام الناس" المذاع علي قناة "MBCمصر"، أننا نحتفل بعيدين هما عيد الفطر نهاية صوم رمضان وعيد الأضحي في العشر من ذي الحجة.

واذكرو الله في أيام معدودات

وأضاف أحمد كريمة أنه يوجد لدينا مواسم “واذكرو الله في أيام معدودات” في سورة البقرة وهي أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، ويوجد تاسوعاء وعاشوراء من المحرم وهذا يدعي موسم.

وتابع: يوجد لدينا مناسبات، الهجرة النبوية والمولد النبوي الشريف والإسراء والمعراج وتحويل القبلة، وليلة النصف من شعبان، ويوجد مناسبات وطنية مثل التحرر والاستقلال إلى آخره حسب طبيعة كل شعب.

يبحث الكثير من المواطنين عن الحدائق والمنتزهات خلال أعياد الربيع وشم النسيم، وذلك للاحتفال بهذه المناسبة.



وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن مختلف المحافظات ستقوم بفتح الحدائق العامة، مع ضرورة تكثيف التواجد الميدانى للأجهزة التنفيذية بالأماكن الترفيهية والحدائق والمتنزهات والشواطئ وكافة المناطق السياحية بالمحافظات، للعمل على راحة المواطنين الذين سيحتفلون بأعياد الربيع وشم النسيم.



يأتي ذلك إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على جاهزية أجهزة الدولة والمحافظات لاستقبال احتفالات شم النسيم وعيد القيامة المجيد وأعياد الربيع والعمل على راحة وسلامة المواطنين خلال تلك الاحتفالات.



ووجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، المحافظين برفع درجات الاستعدادات القصوى لاستقبال احتفالات شم النسيم وأعياد الربيع وعيد القيامة المجيد والعطلات الرسمية التى أعلنتها الحكومة والتي تبدأ من يوم السبت وحتى الإثنين القادم.

ونرصد فى التقرير التالى رسوم دخول الحدائق والمنتزهات خلال أعياد شم النسيم.

حديقة الأزهر وسعر التذكرة

يبلغ سعر تذكرة حديقة الأزهر 40 جنيها للكبار و30 جنيها للأطفال، وتفتح أبوابها لدخول المواطنين من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة الـ10 مساء، وتقع في شارع صلاح سالم، بالقرب من مشيخة الأزهر، وإليك أهم الشروط العامة لدخول الحديقة:

- دفع رسوم التذكرة التي يبلغ سعرها 40 جنيهًا للكبار، و30 جنيهًا للأطفال.

- لا يسمح بدخول منتزه الأطفال ومتحف ومسرح الطفل، إلا للأطفال فقط.

سعر تذكرة الدخول للمستوى الأول تبلغ 20 جنيهًا، للحدائق التالية:



- الحديقة الدولية.

- حديقة الحرية.

- حديقة أم كلثوم.

وجاءت سعر تذكرة الدخول لحدائق المستوى الثاني بمبلغ 10 جنيهات فقط، وهي كالتالي:

- حديقة إبن إسكندر بمنشية البكري.

- حديقة النهر.

الحديقة اليابانية.

- حديقة العبور.

- حديقة دار العلوم.

ممشى أهل مصر

قررت وزارة الإسكان، تحديد سعر تذكرة دخول ممشى أهل مصر، بواقع 20 جنيها للفرد الواحد، بعد أن كان الدخول مجانيا من افتتاح ممشى أهل مصر.

رسوم دخول ممشى أهل مصر

وأعلنت الشركة المسؤولة عن تشغيل ممشى أهل مصر تطبيق سعر تذكرة دخول ممشى أهل مصر الجديدة لدخول الجزء السفلي.

وبعد فرض سعر تذكرة ممشى أهل مصر الجديدة، كشفت الشركة أن الرسوم الجديدة لا تنطبق على المنطقة العلوية في ممشى أهل مصر والتي ستظل متاحة للمصريين للتنزه مجانا.

سعر تذكره ممشى أهل مصر

وتم تحديد سعر تذكره ممشى أهل مصر للمنطقة السفلية فقط، وبحسب ما أعلن، فإن تطبيق التذاكر الجديدة بهدف الحفاظ على ممشى أهل مصر وما تم في هذا المشروع الذي جعل القاهرة منافس قوى لأجمل المدن الأوروبية.

