النشاط البدني يساعد على تحسين وظائف المخ

أجرى علماء أمريكيون دراسة أثبتت مرة أخرى أن النشاط البدني والقدرات المعرفية مرتبطان ببعضهما البعض.





شملت الدراسة 90 من البالغين في منتصف العمر وكبار السن (50 إلى 74 عامًا) الذين ارتدوا مقاييس التسارع أثناء النشاط البدني ثم خضعوا للاختبار المعرفي في المنزل، وقاد الدراسة الدكتور ران مور، الأستاذ المساعد للطب النفسي في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا سان دييغو.



ووجدت الدراسة أنه في الأيام التي كان فيها المشاركون أكثر نشاطا بدنيا، كان لديهم وقت أسهل في إكمال مهام الاختبار.

وفي الأيام التي كان فيها النشاط البدني أقل، انخفضت القدرات المعرفية أيضًا، يتم عرض نتائج الدراسة في مجلة JMIR mHealth وuHealth.





استمرت العلاقة بين النشاط البدني والأداء المعرفي عندما تم إجراء تعديلات على الأمراض المصاحبة المختلفة.

والجدير بالذكر يمكن أن يساعد النشاط البدني في منع زيادة الوزن المفرطة أو المساعدة في تثبيت الوزن بعد إنقاصه، وعند ممارسة الأنشطة البدنية، يحرق جسمك السعرات الحرارية. وكلما زادت شدة النشاط، زادت السعرات الحرارية التي تحرقها.

الذهاب إلى الصالة الرياضية على نحوٍ منتظم فكرة رائعة، لكن لا تقلق إذا لم تجد قدرًا وافرًا من الوقت لممارسة التمارين الرياضية يوميًّا، فممارسة أي قدر من النشاط البدني خيرٌ من عدم ممارسة أي شيء إطلاقًا وللحصول على فوائد التمارين الرياضية، كل ما عليك هو أن تكون أكثر نشاطًا على مدار اليوم. على سبيل المثال، اصعد الدَّرَج بدلاً من ركوب المصعد أو سرِّع من مهامك الروتينية المنزلية. فالاستمرارية هي العنصر الأساسي في تحقيق أهدافك.

يساعد النشاط البدني على منع أو معالجة المشكلات الصحية والمخاوف، ومنها:

السكتة الدماغية.

متلازمة الأيض.

ارتفاع ضغط الدم.

داء السكري من النوع الثاني.

الاكتئاب.

القلق.

أنواع عديدة من السرطان.

التهاب المفاصل.

السقوط.

يمكنك ممارسة تمارين القوة باستخدام أجهزة رفع الأثقال أو أوزان حرة أو وزن جسمك أو حقائب ثقيلة أو أشرطة المقاومة، كما يمكنك استخدام مجاديف المقاومة في الماء، أو القيام ببعض الأنشطة مثل تسلق الصخور.

في حال كنت ترغب في إنقاص الوزن أو تثبيته بعد إنقاصه أو تحقيق أهداف محددة متعلقة باللياقة البدنية، فقد تحتاج إلى ممارسة المزيد من التمارين والنشاط البدني.