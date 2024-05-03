قامت شركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا بتمويل الأبحاث سرًا في أمريكا على الرغم من إدراجها في القائمة السوداء، وفقًا لما أوردته بلومبرج.

يتم إجراء الأبحاث المتطورة في الجامعات، بما في ذلك جامعة هارفارد، ويتم توجيه الأموال من خلال مؤسسة بحثية مستقلة مقرها واشنطن، إلى جانب مسابقة للعلماء.

وجدت بلومبرج أن هواوي كانت الممول الوحيد لمسابقة بحثية منحت ملايين الدولارات منذ عام 2022 واجتذبت مئات المقترحات من العلماء. وبعض هؤلاء العلماء موجودون في أفضل الجامعات الأمريكية التي منعت الباحثين من العمل مع الشركة.

ما هي الصفقة الكبيرة؟ ويكمن الخوف في أن يؤدي هذا البحث إلى ابتكارات تمنح الصين تقدمًا فيما يتعلق بكل من التعاقدات الدفاعية والمصالح التجارية، وفقًا لكيفن وولف، الشريك في شركة المحاماة أكين التي تركز على الأعمال التجارية والمتخصصة في ضوابط التصدير. وقد نشرت شركة أوبتيكا، المؤسسة التي تقف وراء كل هذا، على الإنترنت أنها مهتمة بـ "أجهزة الاستشعار وأجهزة الكشف البصرية عالية الحساسية"، من بين فئات أخرى من الأبحاث.

قال جيمس مولفينون، وهو مقاول دفاع عمل في قضايا أمن الأبحاث وشارك في تأليفه: "إنها نظرة سيئة لمؤسسة بحثية مرموقة أن تقبل أموالاً مجهولة المصدر من شركة صينية تثير الكثير من المخاوف المتعلقة بالأمن القومي للحكومة الأمريكية". عدة كتب عن التجسس الصناعي.

ومن الجدير بالذكر أن عملية تحويل الأموال هذه لا تبدو غير قانونية، حيث أن الأبحاث المعدة للنشر لا تقع ضمن نطاق الحظر. وتدير شركة هواوي مسابقات مماثلة في أجزاء أخرى من العالم، ولكن بشكل علني. الأشخاص الذين شاركوا في المسابقة البحثية التي أقيمت في الولايات المتحدة لم يعرفوا حتى أن شركة هواوي شاركت فيها، معتقدين أن الأموال تأتي من شركة Optica. تمنح المسابقة مليون دولار سنويًا ولم تقدم شركة Optica أي إشارة إلى أن شركة Huawei كانت تقدم الأموال.

وقال متحدث باسم هواوي لبلومبرج إن الشركة ومؤسسة أوبتيكا أنشأتا المسابقة لدعم البحث العالمي وتعزيز التواصل الأكاديمي، قائلًا إنها ظلت مجهولة حتى لا يُنظر إليها على أنها ترويج من نوع ما. وقالت ليز روغان، الرئيس التنفيذي لشركة Optica، في بيان لها إن العديد من الجهات المانحة للمؤسسة "يفضلون عدم الكشف عن هويتهم" وأنه "لا يوجد شيء غير عادي في هذه الممارسة". وقالت أيضًا إن مجلس الإدارة بأكمله كان على علم بمشاركة هواوي وأن الجميع وقعوا عليها. لاحظت بلومبرج أن المنافسة المدعومة من هواوي كانت الوحيدة على موقع أوبتيكا الإلكتروني التي لم تدرج الجهات الراعية المالية من الأفراد والشركات.



لقد كانت شركة Huawei محاطة بشبكة من القيود الأمريكية خلال السنوات العديدة الماضية. لا يمكننا شراء الغالبية العظمى من منتجات هواوي في أمريكا، حيث تم حظر الشركة فعليًا. بدأ كل هذا في عام 2019 عندما وقع الرئيس ترامب على أمر تنفيذي يحظر بيع واستخدام معدات الاتصالات التي تشكل مخاطر "غير مقبولة" على الأمن القومي. في ذلك الوقت، قال ترامب إن "الخصوم الأجانب" يستغلون الثغرات الأمنية التي قد تؤدي في النهاية إلى إلى "آثار كارثية محتملة". مهلا، استخدم ترامب عبارة "آثار كارثية محتملة؟" بري.

ولتحقيق هذه الغاية، واجهت الشركة العديد من الادعاءات بأنها تقوم بتثبيت أبواب خلفية في الشبكات بغرض سرقة البيانات، على الرغم من عدم وجود دليل على السرقة الفعلية وتنفي الشركة هذه الاتهامات. كما اتُهمت شركة هواوي أيضًا بتوظيف جواسيس صينيين للتأثير على التحقيق، ويبدو أن الوثائق تشير إلى تورط هواوي في جهود المراقبة الصينية.

وتوقع البعض أن يقوم الرئيس بايدن بإلغاء الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب عندما ينتهي في عام 2021، لكنه اتجه في الاتجاه المعاكس. ولا يقتصر الأمر على بقاء الأمر قائمًا فحسب، بل وقع بايدن على قانون يمنع شركة هواوي من الحصول على ترخيص لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) وحظر الاستثمارات الأمريكية في صناعات التكنولوجيا المتقدمة في الصين. نحن لن نتقرب من الصين في أي وقت قريب، لذلك ستستمر شركة هواوي في كونها شخصًا غير مرغوب فيه على هذا الجانب من البركة (لا تزال الشركة تمارس أعمالًا مزدهرة في أوروبا).