أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي صباح اليوم

جاء سعر العملات الأجنبية، صباح اليوم الأربعاء الموافق 22 مايو، مستقر في البنك المركزي المصري بالتزامن مع استمرار الصراعات العالمية.



وحرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمات إخبارية مستمرة لقرائها ننشر أسعار صرف العملات الأجنبية الرسمية مقابل الجنيه بالبنك المركزي في الساعات الأولى من صباح اليوم، وفقًا لآخر تحديث بالموقع الإلكتروني بالبنك.

سعر العملات الأجنبية اليوم 22-5-2024

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم 46.57 جنيه للشراء، 46.71 جنيه للبيع

سعر اليورو أمام الجنيه اليوم 50.60 جنيه للشراء و 50.77 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه اليوم 59.22 جنيه للشراء و 59.42 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه اليوم 51.20 جنيه للشراء و 51.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي أمام الجنيه اليوم 34.16 جنيه للشراء و 34.27 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه اليوم 29.80 جنيه للشراء و 29.90 جنيه للبيع.

سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه اليوم 6.78 جنيه للشراء و 6.80 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه اليوم 6.43 جنيه للشراء و 6.45 جنيه للبيع.



وترتبط أسعار العملات في مصر بشكل كبير بما يدور بالشرق الأوسط وتتاثر باستمرار الصراعات بعدد من دول العالم وأبرزها الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، والصراع في السودان والحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا وغيرها من الأحداث الساخنة الدولية.

يشار إلى أنه في 6 مارس المنصرم، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة على الإيداع والاقراض ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75% ، بجانب تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لاليات السوق، وذلك للسيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، إضافة إلى تلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.