ليلى عبد اللطيف.. توقعت وفاة رئيس إيران وتتنبأ بمفاجأة في جنازته (فيديو)

بعد توقعاتها بطلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

وسط حالة من الدهشة أعلنت السلطات الإيرانية وفاة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي إثر حادث سقوط المروحية التي كان بداخلها مع مسؤولين آخرين فوق منطقة جبلية وعرة في محافظة أذربيجان الشرقية، وعلى الرغم أن هذا الخبر مثل صدمه في جميع أنحاء العالم، إلا أن خبيرة الأبراج اللبنانية ليلى عبد اللطيف توقعت الحادث قبل بداية هذا العام.

رئيس إيران الراحل إبراهيم رئيسي وخبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف



ليلى عبد اللطيف وتنبؤها بوفاة رئيس إيران

وظهرت ليلى عبد اللطيف في حلقة سابقة مع الإعلامي اللبناني نيشان، حيث كان يستضيفها في ليلة رأس السنة الماضية، وتحدثت عن تفاصيل الحادث الذي أدى إلى إنهاء حياة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قائلة: "هناك طائرة ستشغل العالم ولن ينجو منها أحد خلال الأشهر الأولى من هذه السنة، والعالم سيبقى مع الإعلام تحت الصدمة لمعرفة ظروف وأسباب سقوط هذه الطائرة، كيف ووين ما بعرف".

وأضافت: " قد يتحول مآتم تشييع جنازة أحد الرؤساء إلى مسرح لجريمة كبيرة قد تؤدي إلى وقوع قتلى بينهم ستظهر على الإعلام".

رئيس إيران الراحل إبراهيم رئيسي



دول تعلن الحداد الوطني على إبراهيم رئيسي

وتوالت البيانات والتصريحات الرسمية من رؤساء وقادة الدول لتعزية إيران في وفاة رئيسها جراء الحادث الأليم، فيما اتخذت عدة دول خطوة إضافية بإعلان الحداد الوطني على إبراهيم رئيسي ، منهم: لبنان وسوريا والعراق وباكستان.



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عالمة الفلك ليلى عبد اللطيف

توقعات ليلى عبد اللطيف في ٢٠٢٤| طلاق وكوارث طبيعية وإقتصادية

ولم يكن هذا أول توقع صادم من خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف، فتنبأت بطلاق الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبد العريز، وهو ما حدث بالفعل.



واستكملت ليلى عبد اللطيف توقعاتها بأن ياسمين عبد العزيز ستدخل في تجربة زواج جديدة في الفترة المقبلة وستنجب طفلًا، مؤكدة أن ياسمين لن تستكمل حياتها بمفردها، وعند سؤالها عن إمكانية عودة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي معًا، قالت: "الحب سيعود ليدق بابه قريبًا.. ياسمين حساسة ولا يمكنها أن تعيش بدون عواطف".



وتحدثت أيضًا عالمة الأبراج عن العاصفة التي أطاحت بسلطنة عمان وسببت في وفاة أكثر من ١٦ شخص، وقالت أن هذه العاصفة ستودي بحياة الكثيرين، وبالفعل شهدت السلطنة فيضانًا كبيرًا نتيجة الأمطار والسيول الجارفة.

أما بالنسبة لـ أمريكا، فتوقعت ليلى عبد اللطيف حدوث بوادر حرب أهلية بسبب أحداث ولاية تكساس، كذلك توقعت حدوث كوارث اقتصادية تزلزل عرش اليورو والدولار.

ومن بين توقعاتها أيضًا حدوث أزمة في المازوت والقمح في لبنان، كما توقعت حدوث اعتداء على إحدى المحطات التلفزيونية.