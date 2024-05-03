أشهر فسخاني لـ الوفد: اصنع الفسيخ زي الكراميل ونرمين الفقي وفيفي عبده أشهر الزبائن

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بـ شم النسيم الذي يرتبط كثيرًا بتناول الفسيخ والرنجة والملوحة كنوعًا من الاحتفال واضافة نوعًا من التميز والاختلاف بين الوجبات المعتاد تناول باقي أيام العام.

ويعيش المصريين مظاهرعديدة في اجواء الاحتفالات بشم النسيم وهو تلوين البيض وتزين بعض موائد الغذاء بالألوان الزاهية المستوحاه من زهور الربيع.

ويعد الفسيخ من أبرز الأطباق المصرية القديمة التي يرجع أصلها بالحضارة الفرعونية العريقة منذ قديم الأزل، إذ ارتبط تناوله بتقديسهم للنيل، فالحياة عندهم بدأت في الماء، وأعتقدوا أن نهر النيل ينبع من الجنة، لذا كان للفراعنة يهتمون بعناية بعملية حفظ الأسماك وتجفيفها وتمليحها، فقد كانوا يأكلون السمك المملح فـي أعيادهم ويرون أن أكله مفيد.

واستمرت عادة تناول الفسيخ من عصر قدماء المصريين حتى وقتنا هذا، فالجميع يذهب ويتهافت على تناوله بأكثر من طريقة لمذاقه الطيب وفوائده المتعددة للصحة.

ويتكون الفسيخ من سمك مخمر أو مجفف مملح يعد من سمك البوري، ويتناوله المصريون في يوم شم النسيم، كما انه من أشهر الأكلات في فلسطين بـ قطاع غزة ويتناوله الغزيون بعيد الفطر صباحاً بعد صلاة العيد كي يفتح شهيتهم بعد شهر من الصيام، فسيخ من مدينة دسوق التي تعد أشهر مدن مصر في تحضيره.

أشهر فسخاني في باب البحر مع محررة الوفد

وتعددت الأقاويل حول مدى أهمية تناول الرنجة والفسيخ في أيام الربيع واحتفالات شم النسيم وهذا ما دفعنا للذهاب إلى وجدي وهدان أقدم فسخاني في منطقة باب البحر بحي باب الشعرية الذي فتح قلبه لـ " الوفد " وكشف عن أدق تفاصيل تصنيع الفسيخ وأسماك الملوحة والسردين وأفضل أنواع الرنجة.

كلما زاد وزنه كلما فسد مذاقه

وأوضح أن الفسيخ يصنع من سمك البوري الذي يأتي من محافظة كفر الشيخ بمختلف أحجامه مع إضافة مقدار معين من الملح المخصص لتخليله وتجفيفه، ويخضع الفسيخ للعديد من المعادلات خلال 30 يوما فترة تخليله حتى يصبح كامل النضوج وصالح للتناول، كما أن حجم الفسيخ يؤثر بشكل كبير في مذاقه فكلما زاد وزنه كلما فسد مذاقه.

أشهر فسخاني في باب البحر مع محررة الوفد

وأضاف أنه ورث هذه المهنة من أجداده إذ تم تأسيس هذا المحل منذ عام 1915، عندما كانت الشوارع بأرضيات خشبية والبيوت مزينة بالأرابيسك وكان المشاهير يذهبون إليه باستمرار لتناول الفسيخ والملوحة كونه بارع في تصنيعه بدرجة تصل إلى صناعة الكراميل، وأبرزهم الفنان الراحل سيد زيان ونور الشريف والفنانة نرمين الفقي وفيفي عبده.

وأكمل أن يحضر سمك الملوحة من محافظة أسوان لاصطياده من السد العالي، ولحسن تصنعيها لهذا النوع، واحترافهم في التحكم بنسبة الملوحه به، فضلًا عن أهمية تناول السردين الغني بالأوميجا 3.

وأشار إلى ارتفاع أسعار الفسيخ هذا العام كثيرًا إذ وصل سعره إلى 400 جنيه للكليو، وتراوحت أسعار الملوحة بين 280 إلى 300 جنيه، والرنجة الهولدني تجازوت 150 جنيهل، أما عن أسعار البطاريخ الناعمة والمحببه يتراوح سعر بين 250 إلى 300 جنيه، ويتحدد سعر الكافيارعلى حسب نوعه، وأكد أنه السبب وراء ارتفاع الأسعار بهذا الشكل الجنوني يرجع الي قله الأسماك الفترة الراهنة.

أشهر فسخاني في باب البحر مع محررة الوفد

وقدم بعض النصائح المهمة للمصريين قبل الإقبال على شراء الفسيخ والرنجة يوم شم النسيم وهى:

-التأكد من صلاحية الفسيخ والرنجة

- لابد أن تكون رائحتهم طيبة مقلوبه

- يلزم أن يكون لحم الفسيخ باللون الوردي وليس البني الداكن

- يجب الالتزام بتناول الليمون والبصل الأخضر بجانب الفسيخ والرنجة والبطاريخ وتحضير بعض العصائر الطبيعة بعد تناول هذة الوجبة.

ودائما ما يصاحب تناول الفسيخ والرنجة الإصابة ببعض الأمراض مثل "النزلة المعوية وحالات التسمم وأحيانًا يتطور الأمر إلى الوفاة" وهذا ما دفعنا لتواصل مع الدكتورة نهلة بكري أخصائية التغذية العلاجية؛ لتقدم بعض النصائح المهمة لتجنب الإصابة بهذة الأمراض بعد تناول الفسيخ والرنجة يوم شم النسيم، مؤكده أهمية تحرى الدقة من المصدر الذي نشترى منه، ووضعه في الثلاجات حتى لا يفسد لحم الفسيخ من شدة حرارة الطقس.

وأوضحت أن يلزم تناول الكثير من البصل الأخضر باعتباره مضاد حيوي طبيعي ومطهر جيد للمعدة، بجانب الجرجير والخس مع الفيسخ والرنجة حتى لا يحدث أي خلل في وظائف المعدة.

وأشارت إلى أنه إذا حدث قئ أو إسهال خفيف بعد تناول الفسيخ والرنجة فهذا يدل على الإصابة بالنزلة المعوية، ويمكن علاجها بالتغذية العلاجية بتناول الماء بكميات كبيرة مع تناول النشويات مثل البطاطس المسلوقة مع الليمون والكمون والبطاطا مع الامتناع التام من تناول الألبان والأجبان والخضار والفاكهة.

وأضافت أما اذا حدث ارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم ورعشة مع وقئ وإسهال مستمر، ففي هذه الحالة يلزم الذهاب فورًا إلى الطبيب المعالج ليحدد العلاج المثالي، مع تناول النشويات فقط لمدة ثلاثة أيام متصلة والأكثار من تناول عصائر الطبيعية مثل التفاح والليمون الطازج.

واختتمت بأن يجب الإلتزام بتناول كميات محددة من الفسيخ والرنجة أو أسماك الملوحة دون الأكثار به مع تناول كميات كبيرة من البصل الأخضر والخس وعصير الليمون لأنهم مفيدين للغاية لصحة الجسم.