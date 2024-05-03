استعداداً لشم النسيم.. ضبط كميات كبيرة من الفسيخ والرنجة الفاسدة بالإسكندرية

شنت مديرية التموين، بالتعاون مع مباحث التموين بالإسكندرية، حملة موسعة على تجار الفسيخ والرنجة تزامنا مع قرب شم النسيم، بهدف ضبط الرنجة والفسيخ الفاسد من الأسواق، وتمكنت الحملة التي شنتها أمس من ضبط المدير المسؤول عن محل لبيع المأكولات، كائن بدائرة شرق لقيامه بعرض وبيع كميات كبيرة «فسيخ ورنجة» مجهولة المصدر بدون بيانات لتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وعدم مطابقة المنشأة للاشتراطات الصحية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وشنت إدارة التجارة الداخلية بـمديرية تموين الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة أحمد عبد الحميد مدير التجارة الداخلية و فريق العمل التابع له، حملة تموينية على أسواق الأسماك المملحة، أسفرت عن ضبط وتحريز أسماك مملحة فسيخ ورنجة مجهولة المصدر،

وقال المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الحملة تأتى فى إطار تشديد الرقابة على أسواق الأسماك المملحة، مشيرا الى أن الحملة حررت 4 محاضر حيازة أسماك مملحة مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 460 كجم فسيخ،و3 محاضر عدم إعلان عن أسعار الأسماك المملحة.

ونفذت إدارة تموين شرق، برئاسة فريد شوقي مدير الإدارة، بالاشتراك مع مفتشى الأغذية بالصحة،حملة تموينية على الأسواق ،أسفرت عن تحرير 4 محاضر عدم إعلان عن الاسعار، 5 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و4 محاضر عدم توافر اشتراطات صحية، ومحضرين عدم حصول حصول علي رخصة بائع متجول، محضر إعدام رنجة وذلك لحظر بيعها مع الباعة الجائلين.

كما تم تحرير محضر إعدام ام الخلول وذلك لحظر بيعها وتجميعها في هذه الفترة من العام مخالفة للقانون الخاص بالأمراض المعدية، وسحب عينات من فسيخ مملح من المحلات والباعة الجائلين وتم التحفظ علي 58 كجم فسيخ مملح للشك في تغير خواصها البكتريولوجية.