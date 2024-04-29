مع اقتراب شم النسيم.. نصائح مهمة عند تناول الفسيخ والرنجة

شم النسيم 2024.. أيام قليلة ويهل علينا شم النسيم أو أعياد الربيع، حيث إنه من المقرر أن يحل في يوم السادس من مايو المقبل، وذلك وفقًا لما أعلنته الحسابات الفلكية التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية.

بداية الاحتفال بشم النسيم

يرجع بداية الاحتفال بشم النسيم إلى ما يقرب من خمسة آلاف عام، وبالتحديد إلى أواخر الأسرة الثالثة الفرعونية، إذ سُمي بذلك الاسم نسبة للكلمة الفرعونية "شمو"، التي ترمز إلى بعث الحياة عند المصريين القدماء.

وشم النسيم من أهم المناسبات التي لها طابع خاص لدى العديد من المصريين منذ عهد الفراعنة،

ويعد تناول الأسماك المملحة، منها الفسيخ والرنجة وغيرها، وتلوين البيض، من أبرز العادات والطقوس المصرية، فضلًا عن الخروج إلى المتنزهات والحدائق للاستمتاع بأجواء الربيع في هذا اليوم، حيث يعد شم النسيم من أهم المناسبات التي لها طابع خاص لدى العديد من المصريين منذ عهد الفراعنة.

ولكن هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها عند تناول الفسيخ والرنجة، ترصدها"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي :



تجنب المشروبات الغازية.

تناول كمية كبيرة من الخضراوات الورقية منها الخس والجرجير .

شرب الكثير من الماء قبل تناول الفسيخ والرنجة.

الحرص على شراء الفسيخ والرنجة من أماكن موثوق فيها لتجنب التسمم .

الحرص على شرب المشروبات الساخنة منها الشاي الاخضر والكركدية والينسون لتطهير المعدة من السموم والفضلات.

الحفاظ على تناول الزبادي وكمية كبيرة من الماء للتخلص من الحموضة والعطش طوال اليوم

وضع خل التفاح والليمون على الفسيخ والرنجة، لقتل أي بكتيريا داخل المعدة بعد تناوله

تجنب تناول المأكولات الدسمة في اليوم التالي.