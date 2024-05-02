Batman: Arkham Shadow أول لعبة VR حصرية كبيرة لـ Quest 3

أحد الأسباب الرئيسية وراء صعوبة التوصية بسماعة الرأس Quest 3 VR التي تبلغ قيمتها 500 دولار على سماعة الرأس Quest 2 التي تبلغ قيمتها 200 دولار هو عدم وجود عناوين حصرية، حيث يجب أن تدعم معظم الألعاب كلا الطرازين. هذا يعني أننا لم نر حقًا قوة Quest 3 بعد، لكن المد والجزر بدأ يتغير. أعلنت Meta للتو عن Batman: Arkham Shadow، وهي حصرية بالكامل لأحدث سماعات الرأس للشركة.



يبدو أن هذا العنوان قد تم وضعه بالفعل في عالم Arkham الموجود مسبقًا، ولكن لم يتم تطويره بواسطة شركة Rocksteady Studios. تم إنشاؤه بواسطة Oculus Studios ومطور يدعى Camouflaj، الذي قدم تجربة Iron Man VR الرائعة بشكل مدهش. إن سجل الإنجازات متقطع جدًا عندما يتعلق الأمر بالمطورين الآخرين الذين يلعبون في وضع الحماية الخاص بـ Rocksteady، لكن إدراج Camouflaj يجعلني متفائلاً بحذر.

هناك مقطع دعائي، كما هو موضح أعلاه، لكنه خالي من أي طريقة لعب فعلية. لذلك، سيتعين علينا الانتظار حتى Summer Game Fest في يونيو، وفقًا لجيف كيلي. يشير المقطع الدعائي إلى وجود عضو غير معروف في معرض باتمان المحتالين يُدعى Ratcatcher. يسيطر على الفئران لارتكاب الجرائم. إنه شيء كامل.

هذه ليست المرة الأولى التي يرتدي فيها باتمان سماعة رأس VR. في عام 2016، أصدرت Rocksteady لعبة Batman: Arkham VR. تمت الإشادة باللعبة لكونها غامرة، لكنها كانت سيئة لأنها مدتها ساعة واحدة فقط. نأمل أن تكون هذه التجربة أطول قليلًا، على الرغم من أنني في الواقع أستمتع بتجارب الواقع الافتراضي القصيرة التي تم إجراؤها بشكل جيد حقًا. لم يعد لدي سوى الكثير من الوقت للتجول في أرجاء المنزل مثل الحمامة مع سماعة رأس مثبتة على وجهي.



على الرغم من أن هذا هو بالتأكيد أعلى مستوى حصري لـ Quest 3، إلا أنه ليس الأول الذي يتم الإعلان عنه. Starship Home هي مغامرة واقع مختلط يبدو أنه كان من المفترض أن تكون إطلاقًا حصريًا لـ Vision Pro. إن لعبة Alien: Rogue Incursion المليئة بالرعب ليست حصرية تمامًا للعبة Quest 3، حيث يتم إصدارها أيضًا على Steam وPSVR2، ولكنها لعبة واقع افتراضي "من الجيل التالي" لا يلزم تشغيلها على Quest 2 القديمة. سيتم إصدار جميع العناوين الثلاثة بحلول نهاية العام.