LinkedIn يتيح ألعابا بأسلوب Wordle يمكنك لعبها كل يوم

LinkedIn، الشبكة المهنية المعروفة بقوائم الوظائف والنصائح المهنية غير المرغوب فيها، تقفز إلى الألعاب. تقدم المنصة رسميًا مجموعة من ألعاب الألغاز بأسلوب Wordle، بعد أسابيع من اكتشافها لأول مرة في التطبيق.

بدأت الشركة بثلاث ألعاب: Pinpoint، وهي لعبة كلمات حيث يجب على اللاعبين تخمين الموضوع الذي يربط سلسلة من الكلمات معًا؛ Queens، لعبة ألغاز تشبه إلى حد ما التقاطع بين Sudoku وMinesweeper؛ وCrossclimb، وهي لعبة معلومات عامة تتضمن تخمين سلسلة من الكلمات المكونة من أربعة أحرف ووضعها بالترتيب الصحيح.

تصفها LinkedIn بأنها "ألعاب موجهة نحو التفكير"، على الرغم من أن التنسيق من المحتمل أن يبدو مألوفًا لمحبي تطبيق The New York Times Games. لا يمكن لعب كل لعبة إلا مرة واحدة يوميًا، ويمكن للاعبين مشاركة نتائجهم مع الأصدقاء في رسائل لطيفة مليئة بالرموز التعبيرية تذكرنا بـ "Wordle Grid". ستقوم الخدمة أيضًا بتتبع "الخطوط" لتشجيع اللاعبين على العودة كل يوم. ونظرًا لأوجه التشابه، لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن الألعاب تم تطويرها بواسطة فريق الأخبار في LinkedIn، والذي قام مؤخرًا بتعيين محرر ألعاب مخصص.

كانت الألعاب بمثابة نعمة لصحيفة نيويورك تايمز منذ استحواذها على Wordle في عام 2022، وحاولت منشورات أخرى محاكاة هذا النجاح من خلال مجموعتها الخاصة من ألعاب الكلمات والألغاز. سألت رئيس تحرير LinkedIn ونائب الرئيس للمنتج دان روث عما إذا كانت الشركة قد استلهمت من نجاح Wordle وتطبيق ألعاب نيويورك تايمز. وقال إن الإلهام كان في الواقع أقدم بكثير: "أول لغز كلمات متقاطعة" في صحيفة نيويورك وورلد منذ أكثر من 100 عام. وأضاف أنه لا توجد خطط حاليًا لتطبيق ألعاب مستقل.

وقال روث لموقع Engadget: "هذه الألعاب ليست مصممة لتلعب فقط". "نحن لا ندخل عالم الألعاب لندخل إلى عالم الألعاب. الفكرة هي الألعاب التي يمكن أن تساعدك على التفكير بشكل مختلف والتواصل مع شبكتك.

يمكنك تجربة الألعاب الجديدة على LinkedIn.