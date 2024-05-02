أطعمة تسرع عملية التمثيل الغذائي وعلاقتها بالغدة الدرقية

جودة التمثيل الغذائي تساعد على ضمان فقدان الوزن بشكل فعال، ومن المهم أن نفهم أن سوء التغذية وعدم ممارسة الرياضة يمكن أن يبطئ عملية التمثيل الغذائي لديك، الأمر الذي سيؤثر حتما على الرقم الخاص بك.

وأجرت "مساء موسكو" مقابلة مع خبيرة التغذية والمرشحة للعلوم الطبية مارينا كوبيتكو لفهم ماهية عملية التمثيل الغذائي وكيفية تسريعها.

والتمثيل الغذائي، كما أوضح المختص، هو معدل التمثيل الغذائي في الجسم في بداية الحياة، عادة ما يكون لدى الشخص عملية استقلاب سريعة، ولكن مع التقدم في السن وتحت تأثير العوامل الخارجية، يمكن أن تتباطأ هذه العملية.

ويحدث هذا غالبًا بشكل خاص بعد 50 عامًا، عندما تحدث تغيرات هرمونية في الجسم، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن، ولكن هناك أطعمة يمكنها تسريع عملية التمثيل الغذائي لديك.

أبرز الأطعمة

- الأطعمة البروتينية مثل البيض واللحوم والبقوليات.

- الماء، الذي يلعب دورًا رئيسيًا في عملية التمثيل الغذائي.

- فيتامينات ب الموجودة في النخالة والحبوب والفستق.

- البهارات مثل: الكزبرة، والقرفة، والبابريكا، والفلفل.

ومع ذلك، من المهم أن نتذكر توخي الحذر عند تناول التوابل للأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي مثل التهاب المعدة والقرحة والتحصي الصفراوي، لأنها يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأمراض المزمنة.

بالإضافة إلى التغذية السليمة، يعد النشاط البدني ضروريًا أيضًا للحفاظ على عملية التمثيل الغذائي وتحسينها، وينصح بالمشي ما لا يقل عن 10-12 ألف خطوة يومياً وممارسة الرياضة بانتظام.

وتساعد التأثيرات المشتركة للتغذية السليمة والنشاط البدني على تسريع عملية التمثيل الغذائي وتحسين الصحة وتحفيز فقدان الوزن.

أخبرت أخصائية التغذية فاسيليسا بونومارينكو خصيصًا لـ MedicForum سبب أهمية فحص هرمونات الغدة الدرقية إذا كنت تعاني من مشاكل في فقدان الوزن والتمثيل الغذائي.

تلعب الغدة الدرقية دورًا رئيسيًا في تنظيم عملية التمثيل الغذائي، وينتج هرمونات مثل هرمون الغدة الدرقية (T4) وثلاثي يودوثيرونين (T3)، والتي تتحكم في معدل عمليات التمثيل الغذائي في الجسم، وإذا كانت الغدة الدرقية لا تعمل بشكل صحيح وتنتج الكثير أو القليل من الهرمون، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل في التمثيل الغذائي.

على سبيل المثال، يمكن لفرط نشاط الغدة الدرقية (فرط نشاط الغدة الدرقية) تسريع عملية التمثيل الغذائي لديك، مما يؤدي إلى فقدان الوزن، وزيادة الحساسية للحرارة، وسرعة ضربات القلب، وأعراض أخرى.

ويمكن أن يؤدي قصور الغدة الدرقية إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي لديك، مما يؤدي إلى التعب وزيادة الوزن والحساسية الباردة ومشاكل أخرى.