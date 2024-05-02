هام للنساء.. أخطر 7 أطعمة ومشروبات ممنوع تناولها أثناء فترة الدورة الشهرية

خلال فترة الدورة الشهرية أو ما تعرف بـ"فترة الحيض"، يمكن أن تتعرض النساء لتغيرات هرمونية تؤثر على أجسامهن، مما ينعكس على رغبتهن الشديدة في تناول الطعام والهضم، ورغم أهمية تغذية الجسم خلال هذه الفترة، إلا أن بعض الأطعمة قد تزيد من الأعراض وتقلل من الراحة.

أطعمة تزيد آلام الدورة الشهرية

ووفقًا لما ذكره موقع onlymyhealth، إليك دليلًا لأسوأ الأطعمة التي يفضل تجنبها خلال الدورة الشهرية للحفاظ على صحتك خلال هذه الفترة وتخطيها بشكل أفضل:

السكريات

تحتوي الأطعمة الغنية بالسكر على نسب عالية من السكر، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم وتقلب المزاج والتعب خلال فترة الدورة الشهرية، من بين هذه الأطعمة:

- المشروبات السكرية.

- المعجنات.

- الحلويات.

الوجبات الخفيفة المالحة

تشمل هذه الوجبات الرقائق البطاطس، المعجنات، المكسرات المملحة، والوجبات الخفيفة المصنعة، والتي يمكن أن تسبب احتباس الماء وزيادة الانتفاخ.

الأطعمة الدسمة

الأطعمة الغنية بالدهون مثل الأطعمة المقلية، وقطع اللحوم الدهنية، والصلصات الكريمية قد تزيد من الالتهاب وتؤدي إلى عدم الراحة في الجهاز الهضمي، مما يزيد من تفاقم أعراض الدورة الشهرية مثل التشنجات والانتفاخ.

الكافيين

يمكن أن يؤدي الكافيين إلى اضطرابات في النوم وزيادة القلق وتفاقم ألم الثدي والتشنجات. من المشروبات التي تحتوي على كميات عالية من الكافيين: الشاي، والقهوة، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية.

منتجات الألبان

تعاني بعض النساء من تفاقم التشنجات والانتفاخ بسبب عدم تحمل اللاكتوز أو حساسية تجاه منتجات الألبان أثناء الدورة الشهرية، ومن بين هذه المنتجات: اللبن، والجبنة، والزبادي.

المشروبات الغازية

تساهم المشروبات الغازية في تكوين الغازات والانتفاخ، مما يؤدي إلى عدم الراحة وانتفاخ البطن.

الأكلات الحارة

تؤدي الأطعمة الغنية بالتوابل إلى تهييج الجهاز الهضمي وتفاقم أعراضه، مثل الإسهال أو الارتجاع الحمضي. من الأطعمة التي يُفضل تجنبها: الكاري الحار والصلصات الحارة والفلفل الحار.

بتجنب هذه الأطعمة والمشروبات، يمكن للنساء تخفيف الأعراض المزعجة والحفاظ على راحتهن خلال فترة الدورة الشهرية.

يجدر بالذكر إنه في فترة الحيض، قد تتعرض النساء لتغيرات هرمونية تؤثر على أجسامهن، مما ينعكس على رغبتهن الشديدة في تناول الطعام وعملية الهضم.