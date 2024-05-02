كم دقيقة مشي يحتاجها الجسم يوميًا للحفاظ على الدماغ من التلف والأمراض؟

أثبتت دراسة أميركية حديثة في مجال علم الأعصاب أن القيام بنشاط بسيط مثل المشي لمدة 20 دقيقة فقط يمكن أن يحسن من قدرة الدماغ على استيعاب المعلومات الجديدة والاحتفاظ بها.

فوائد المشي للدماغ

ووفقًأ لما ذكره موقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يوضح العلماء أن هذا التأثير الإيجابي يعود إلى تفاعلات الدماغ التي تحدث أثناء النشاط البدني، حيث تتضمن تلك التفاعلات مناطق الدماغ المسؤولة عن اتخاذ القرارات وإدارة التوتر وتخطيط السلوك.

توصل باحثو جامعة "إلينوي" إلى هذه النتائج الرائدة من خلال دراسة أجروها، حيث قاموا بتقديم اختبار قراءة للمشاركين بعد ممارسة المشي لمدة 20 دقيقة على جهاز المشي. وقد أظهرت النتائج أن أداء المشاركين كان أفضل بكثير ممن جلسوا بدون حركة لنفس الفترة الزمنية. كما رصدت قياسات تخطيط كهربية الدماغ (EEG) ارتفاعًا في نشاط الدماغ للمشاركين خلال فترة المشي، وبقاء هذه التأثيرات المحسنة على الأداء العقلي لمدة تصل إلى 30 دقيقة بعد الانتهاء من التمرين.

تعليقاً على هذه النتائج، أكد تيم كاردين، مستخدم X وأحد مؤسسي موقع Thoughtleadr، على أهمية المشي لتحسين الأداء الذهني. وأعاد تيم نشر صور توضيحية تبين الفارق بين نشاط الدماغ أثناء الجلوس والمشي، مشيراً إلى أن العديد من الشخصيات البارزة والمبدعة كـ ستيف جوبز ومارك زوكربيرغ، يمارسون اجتماعاتهم أثناء المشي، مما يشير إلى فوائد التجوال على الصعيد الذهني والعقلي.

من جهة أخرى، قام علماء من جامعة ستانفورد بدراسة توضح فوائد المشي على التفكير الإبداعي، حيث وجدوا أن أداء المتطوعين في اختبارات التفكير الإبداعي كان أفضل أثناء ممارسة المشي.

وعلاوة على ذلك، أشارت دراسة منشورة في عام 2023 إلى أن المشي السريع لمدة 11 دقيقة فقط يومياً يمكن أن يقلل من فرص الوفاة المبكرة بنسبة تصل إلى ربع الفرص. ويدعم هذا الاكتشاف دراسة سابقة أجريت في جامعة "ليمريك" في إيرلندا، التي أشارت إلى أن المشي بعد الأكل يقلل من نسبة السكر في الدم ويحد من خطر الإصابة بمرض السكري النوع الثاني.

بشكل عام، تظهر هذه الدراسات أهمية المشي اليومي وتأثيره الإيجابي على الصحة العقلية والجسدية، مما يبرز أهمية النشاط البدني في تعزيز جودة الحياة والتفكير الإبداعي والتحصيل العلمي.