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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جوزيه جوميز يعلن قائمة الزمالك لمواجهة البنك الأهلي

جوزيه جوميز المدير
جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في السابعة مساء غداً الخميس باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد  - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - محمد عاطف - مهاب ياسر – عبد الله السعيد – ناصر ماهر -  مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط  الهجوم: ناصر منسي - سامسون أكينيولا

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