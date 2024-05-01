الأرصاد: طقس حار نهارا بالوجه البحري والصعيد (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد خلال هذه الأيام استقرارا كاملا في الأحوال الجوية بمعظم محافظات الجمهورية، وتعتبر قيم الحرارة نهارا حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

الطقس سيكون حارا على القاهرة الكبرى

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر ولمياء حمدين، أنّ العظمى على القاهرة الكبرى اليوم ستكون 30 درجة مئوية نهارا، والطقس سيكون حارا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد.

الطقس في المناطق الساحلية سيكون أقل حرارة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «الطقس في المناطق الساحلية سيكون أقل حرارة، والطقس مائل للحرارة في فترة النهار، خاصة مع وجود أشعة الشمس وشدة الإشعاع الشمسي وقت الظهيرة، والعكس تماما يحدث في فترة الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس، إذ تنخفض قيم الحرارة ويشعر المصريون بالبرودة في الليل المتأخر والصباح الباكر».

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 1-5-2024

أما عن درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة اليوم فجاءت كالتالي:

درجة الحرارة في القاهرة .. 18 و30

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 16 و25

درجة الحرارة في المنصورة .. 16 و28

درجة الحرارة في الزقازيق .. 17 و30

درجة الحرارة في طنطا .. 16 و28

درجة الحرارة في دمياط .. 18 و24

درجة الحرارة في بورسعيد .. 17 و25

درجة الحرارة في الإسماعيلية .. 16 و31

درجة الحرارة في السويس .. 18 و30

درجة الحرارة في العريش .. 16 و26

درجة الحرارة في رفح .. 18 و23

درجة الحرارة في رأس سدر .. 18 و31

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 12 و24

درجة الحرارة في الطور .. 22 و30

درجة الحرارة في طابا .. 21 و28

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 25 و33

درجة الحرارة في العلمين .. 15 و24

درجة الحرارة في مطروح .. 13 و23

درجة الحرارة في السلوم .. 15 و24

درجة الحرارة في سيوة .. 18 و30

درجة الحرارة في الغردقة .. 23 و33

درجة الحرارة في مرسى علم .. 25 و34

درجة الحرارة في الفيوم .. 17 و31

درجة الحرارة في المنيا .. 16 و31

درجة الحرارة في قنا .. 21 و35

درجة الحرارة في الأقصر .. 22 و34

درجة الحرارة في أسوان .. 22 و35

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 21 و34

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 21 و35

درجة الحرارة في شلاتين .. 23 و32

درجة الحرارة في حلايب .. 24 و28

درجة الحرارة في أبو رماد .. 23 و29

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 24 و28