حالة الطقس اليوم الأربعاء.. الأرصاد تُحذر من انخفاض درجات الحرارة

حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس ليلا وخلال الساعات الأولى من الصباح الباكر اليوم الأربعاء، حيث تبقى الأجواء مائلة للبرودة على شمال البلاد ومعتدلة جنوبا ، وتنخفض درجات الحرارة الصغرى على معظم الأنحاء .

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 30 درجة مئوية ، وتنخفض على محافظة الإسكندرية وتسجل 25 مئوية ، وتسجل على أسوان جنوب الصعيد 35 درجة مئوية.

ويتوقع تكون اليوم الأربعاء الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية .

درجات الحرارة اليوم :

القاهرة 30 18

6 أكتوبر 31 17

بنها 29 17

دمنهور 29 16

المنصورة 28 16

الزقازيق 30 17

شبين الكوم 29 16

طنطا 28 16

دمياط 24 18

بورسعيد 25 17

الإسماعيلية 31 16

السويس 30 18

العريش 26 16

رفح 23 18

رأس سدر 31 18

نخل 28 13

كاترين 24 12

الطور 30 22

طابا 28 21

شرم الشيخ 33 25

الإسكندرية 25 16

العلمين الجديدة 24 15

مطروح 23 13

السلوم 24 15

سيوة 30 18

رأس غارب 32 23

الغردقة 33 23

سفاجا 34 24

مرسى علم 34 25

شلاتين 32 23

حلايب 28 24

أبو رماد 29 23

رأس حدربة 28 24

الفيوم 31 17

بني سويف 30 16

المنيا 31 16

أسيوط 31 15

سوهاج 32 19

قنا 35 21

الأقصر 34 22

أسوان 35 22

الوادي الجديد 34 21

أبو سمبل 35 21