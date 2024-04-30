وزير الخارجية الأمريكي: حان الوقت للموافقة على الاقتراح المصري بشأن غزة

أكد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، أن أول شحنة مساعدات تغادر من الأردن لغزة اليوم عبر معبر إيريز، وندعم كل الجهود لزيادة المساعدات إلى غزة".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية”، مساء اليوم الثلاثاء: " لمسنا تقدما ملحوظا مؤخرا في تقديم المساعدات لغزة، والرصيف البحري في غزة سيكون جاهزا خلال أسبوع".

حان الوقت للموافقة على المقترح المصري

وأشار وزير الخارجية الأمريكي أن مصر قدمت مقترحا قويا لوقف إطلاق النار في غزة، وعلى حماس عدم التأجيل وحان الوقت للموافقة على المقترح المصري

وتابع بلينكن:" العبء يقع على عاتق حماس ونريد اتفاقا بشأن المحتجزين، وسأتوجه إلى إسرائيل غدا وسأتحدث مع حكومة نتنياهو"، موضحا أن واشنطن تركز على الوصول لوقف لإطلاق النار بـ قطاع غزة".

دخول 300 شاحنة قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم

أعلن الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، إدخال 300 شاحنة مساعدات غذائية وإغاثية إلى قطاع غزة، عبر بوابة معبر كرم أبو سالم جنوب مدينة رفح، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

وأفاد مصدر مسؤول في شمال سيناء، إنه تم إدخال 300 شاحنة إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر كرم أبوسالم من بينها 260 شاحنة مساعدات و40 شاحنة قطاع خاص.

وأوضح المصدر في تصريحات، أن شاحنات المساعدات عبارة عن 95 شاحنة طرود غذائية، 15 شاحنة مواد تنظيف، 5 شاحنات بطانيات وخيام، 90 شاحنة طحين، 11 شاحنة ملابس وأحذية، 7 أدوية ومستلزمات وأجهزة طبية و37 شاحنة متنوعة، بينما شاحنات القطاع الخاص عبارة عن مواد غذائية وطحين وخضروات وفاكهة ومواد نظافة.

وأشار المصدر إلى إدخال الشاحنات إلى القطاع بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وبعد اتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

يذكر أن مصر أدخلت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة 10868 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية و10235 طنًا من الوقود و129329 طنًا من المواد الغذائية و26364 طنًا من المياه بجانب 125 سيارة إسعاف و43073 طنًا من المواد الإغاثية.