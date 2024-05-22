سعر صرف الدولار الأمريكي بالبنوك صباح اليوم الأربعاء

حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وذلك في ضوء الاحداث الدولية الراهنة التي يشهدها العالم من اضطرابات وصراعات والتي تؤثر على اقتصادات الدول وكذلك على سعر العملة الخضراء.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار الأمريكي اليوم:

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك المركزي المصري نحو 46.57 للشراء و46.71 للبيع

وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك الاهلي المصري نحو 46.60 للشراء و46.70 للبيع.

بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر نحو 46.60 للشراء و46.70 للبيع.

جاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك فيصل الإسلامي نحو 46.58 للشراء و46.68 للبيع.

وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك البركة نحو 46.58 للشراء و46.68 للبيع

وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك التجاري الدولي نحو 46.60 للشراء و46.70 للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة نحو 46.59 جنيه للشراء، و46.69 جنيه للبيع