الأربعاء 22 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بدر ذي القعدة يُزين سماء مصر.. غدًا

بدر ذي القعدة
بدر ذي القعدة

قال الدكتور أشرف تادروس، رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن بدر ذو القعدة يزين سماء مصر غدًا الخميس ليكتمل قرص القمر ويصبح بدرًا كامل الاستدارة حيث تبلغ نسبة لمعانه 100%.

txt

القمر يقترن بالنجم "سبيكا".. ألمع نجوم برج العذراء

txt

القمر يحتضن السماك الأعزل في مشهد بديع.. الليلة

بدر ذي القعدة 
وأضاف تادروس، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي"الفيس بوك"، أن القمر يشرق بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي، وحيث أن العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر ، لذلك يبدوا لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 22 إلى 25 مايو.

قمر الزهر 
وتابع، يُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية بعدة أسماء منها قمر الزهر لأن أزهار الربيع تنمو بكثافة في هذا الوقت من العام، كما يُعرف أيضا بقمر الذرة وقمر الحليب، حيث أن وقت إكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

الظواهر الفلكية
وذكر، أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عموما هي البعيدة عن التلوث الضوئي مثل السواحل والحقول والصحاري والجبال، فليس هناك علاقة بين اصطفاف الكواكب واقتراناتها في السماء بحدوث الزلازل على الأرض ، فلو كان ذلك صحيحا لتم اكتشافه من قبل الفلكيين منذ مئات السنين، وليس هناك علاقة بين حركة الاجرام السماوية ومصير الإنسان على الأرض فهذا ليس من الفلك في شيء بل من التنجيم ، فهو من الأمور الزائفة المتعلقة بالعرافة والغيبيات مثل قراءة الكف والفنجان وضرب الودع وفتح الكوتشينة وخلافه فلو كان التنجيم علما لكنا نحن الفلكيين أولى الناس بدراسته 

مواد متعلقة

القمر يقترن بالنجم "سبيكا".. ألمع نجوم برج العذراء

القمر يحتضن السماك الأعزل في مشهد بديع.. الليلة

فيروز.. "جارة القمر" تشجع الفلسطينيين على الصمود وتحدي الاحتلال

القمر يعانق النجم بولوكس في مشهد بديع.. غدًا

منى الصياد ترسم القمر كالعرجون القديم في الأوبرا.. الأربعاء

حدث سماوي جديد.. القمر الوردي يكتمل في أبريل 2024
الجريدة الورقية