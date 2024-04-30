الهلال الأحمر المصرى: دخول 300 شاحنة قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم

أعلن الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، إدخال 300 شاحنة مساعدات غذائية وإغاثية إلى قطاع غزة، عبر بوابة معبر كرم أبو سالم جنوب مدينة رفح، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.



وأفاد مصدر مسؤول في شمال سيناء، إنه تم إدخال 300 شاحنة إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر كرم أبوسالم من بينها 260 شاحنة مساعدات و40 شاحنة قطاع خاص.

وأوضح المصدر في تصريحات، أن شاحنات المساعدات عبارة عن 95 شاحنة طرود غذائية، 15 شاحنة مواد تنظيف، 5 شاحنات بطانيات وخيام، 90 شاحنة طحين، 11 شاحنة ملابس وأحذية، 7 أدوية ومستلزمات وأجهزة طبية و37 شاحنة متنوعة، بينما شاحنات القطاع الخاص عبارة عن مواد غذائية وطحين وخضروات وفاكهة ومواد نظافة.

وأشار المصدر إلى إدخال الشاحنات إلى القطاع بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وبعد اتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

العدوان الإسرائيلي على غزة

يذكر أن مصر أدخلت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة 10868 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية و10235 طنًا من الوقود و129329 طنًا من المواد الغذائية و26364 طنًا من المياه بجانب 125 سيارة إسعاف و43073 طنًا من المواد الإغاثية.